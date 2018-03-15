Череповецкий "Алмаз" не сможет бороться за "Кубок Харламова"

15.03.2018 [Спорт]

Череповецкий "Алмаз" завершил борьбу за "Кубок Харламова". После двух поражений в Москве от "Спартака" команде, чтобы продолжить сезон, нужна была только победа. Накануне в третьем матче плей-офф МХЛ череповчане принимали "Спартак" на своем льду.

"Желто-черные" открыли счет в середине первого периода, шайбу забросил Никита Колесников, но затем трижды пропустили в свои ворота. Итог матча 2:3, и 0:3 в серии - "Алмаз" закончил сезон, не преодолев первый раунд плей-офф.

Накануне также стало известно, что лидер череповецкой "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий может продолжить свою карьеру в ЦСКА. Об этом рассказал президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, сообщает ТАСС:

"Мы проговаривали с его агентом определенные вопросы, но формат переговоров но формат переговоров с точки зрения финансов ещё не произошёл".
Тэги: хоккей
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