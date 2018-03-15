Глава Минприроды России посетит в Череповце предприятия, которые загрязняют окружающую среду
Глава Минприроды России Сергей Донской 16 марта совершит рабочую поездку в Вологодскую область. В рамках визита он посетит ряд предприятий в Череповце, которые больше всего загрязняют окружающую среду.
Кроме того, Сергей Донcкой проведет совещание по экологической ситуации в Череповце и Вологодской области.
- В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы законодательного обеспечения повышения качества атмосферного воздуха, снижения негативного влияния на окружающую среду от деятельности промышленных предприятий Вологодской области. В совещании примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также представители органов государственной власти Вологодской области, - сообащет пресс-служба Минприроды России.