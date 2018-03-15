Глава Минприроды России посетит в Череповце предприятия, которые загрязняют окружающую среду

Глава Минприроды России Сергей Донской 16 марта совершит рабочую поездку в Вологодскую область. В рамках визита он посетит ряд предприятий в Череповце, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

Кроме того, Сергей Донcкой проведет совещание по экологической ситуации в Череповце и Вологодской области.