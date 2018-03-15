Вологжанка, купившая в кредит дорогое некачественное белье «WoolHouse», выиграла суд

Любовь Южакова

Жительница Вологды выиграла суд по иску к фирме, деятельность которой очень напоминает схему продаж косметики в известной многим фирме «Дешели»: представители фирмы убеждают жителей покупать в кредит дорогие, якобы полезные для здоровья, шерстяные пледы и одеяла «WoolHouse».

Обман

Вологодский городской суд обязал предпринимателя Андрея Чернова вернуть вологжанке деньги за проданный ей некачественный комплект постельного белья «WoolHouse». Как следует из материалов дела, это:

- комплект «Полутороспальный» с маркировкой «Wool House» размером 140 х 200 стоимостью со скидкой 53 500 рублей, плед из искусственного меха на трикотажной основе, с чистошерстяным ворсом маркировкой «Wool House» 1 штука, средство для ухода 1 штука, согревающие тапочки с чистошерстяным ворсом 1 штука, пояс обогреватель на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом 1 штука, наколенник на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом 1 штука.

Чтобы приобрести разрекламированный менеджерами товар, женщина отдала магазину 9 тысяч своих сбережений и оформила кредит на 37,8 тысяч рублей в КБ «Ренессанс Кредит».

Как следует из решения суда, договор о покупке дорогого постельного белья был заключен в марте 2017 года. Вскоре у вологжанки появились сомнения в качестве товара, и она попыталась расторгнуть сделку, но претензия, направленная в адрес продавца, была оставлена без удовлетворения.

Проблему пришлось решать через суд, купленные вещи отдали на экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что из постельного белья выпадает слабо закрепленный ворс, изделие нельзя стирать в домашних условиях, как это обещают в магазине, а необходимо отдавать в химчистку.

- Товар был продан с недостатками производственного характера, установлено, что слабозакрепленные волокна изделия приведут к дальнейшему ухудшению его качества как до его стирки так во время и после стирки, также покупателю не предоставлена достоверная информация о товаре, в связи с чем она была введена в заблуждение ответчиком и лишена возможности сделать правильный выбор товара до заключения сделки купли-продажи, - говорится в решении суда.

Кроме того, выяснилось, что рекламная информация, предоставленная покупательнице, «содержит недостоверные (не подтвержденные документально, неточные, не научные или не соответствующие действительности) сведения о свойствах шерстяных волокон и изделий из них (в том числе постельных принадлежностей)».

В итоге суд встал на сторону женщины и принял решение взыскать с ИП стоимость товара 46 825 рублей, неустойку 20 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, убытки 6 628 рублей 70 копеек, расходы по досудебной экспертизе 5 000 рублей, штраф 18 863 рубля 43 копейки.

Производителем товаров, продающихся под маркой «WoolHouse», является ООО «Кампотекс». Оптовый склад предприятия находится в Москве и отгружает продукцию по всей России. У фирмы также есть свой интернет-магазин.

50 тысяч рублей за одеяло с подушкой

Этот случай с покупкой изделий «WoolHouse» в Вологде далеко не единичный. Зачастую «жертвами» таких продавцов становятся пенсионеры. В ноябре 2017 года их приглашали в офис на Советском проспекте, заманивая сертификатами и подарками.

- Дорогие пенсионеры! Ставка сделана на вас, а именно: на улице к Вам подходит человек. Его цель - узнать Ваш телефон, и имя, отчество. Затем начинаются звонки по телефону, очень настойчивые!!!! Приглашают посетить салон-магазин на ул. Советский проспект. Там милые женщины проводят презентацию товара, сделанного из натуральной овечьей шерсти, цены озвучиваются только тогда, когда Вы сидите за столом перед директором магазина Юлией Вячеславовной и ее заместителем Ольгой Владимировной. А это 50 тыс. рублей!!!! За одеяло с подушкой!!! Естественно, денег таких нет - оперативно предлагается кредит. Умело психологически обрабатывается человек пенсионного возраста, который жил в другую эпоху, интеллигентный, не могущий отказать! – пишет в соцсети вологжанка Юлия.

Вернуть деньги за ненужный товар оказывается гораздо сложнее – в городском суде огромное количество исков к ИП Чернову, но многие из них были оставлены без удовлетворения, потому что подписываемый клиентами договор оформляют очень грамотно, и истцы не всегда могут доказать, что их ввели в заблуждение.

Сейчас офис фирмы на Советском проспекте, по всей видимости, не работает – вывеска осталась, но двери закрыты, висит баннер о том, что помещение сдается в аренду. Однако гарантий, что предприимчивые продавцы не появятся в другом месте, нет – в интернете множество сообщений о том, как разные ИП реализуют дорогую продукцию «WoolHouse» в разных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Ярославле, Рязани, Твери и других. Компания работала и в Череповце. В интернете огромное количество негативных отзывов обманутых покупателей из этих городов о некачественном постельном белье «WoolHouse», купленном в кредит. Некоторые покупатели рассказывают, что марки белья периодически меняются.

Офис фирмы на Советском проспекте в Вологде. Фото Newsvo.

В 2016 году жительница Москвы написала, как ее заманили на презентацию этого постельного белья, где расхваливали его "достоинства":

- Нам расписывали, про их супер продукцию с прямо волшебными свойствами. И микромассаж. И экономия сплошная — ведь постельного белья не надо! Стирать не надо! Расхода воды нет! Можно спать прямо на наматраснике из шерсти и не стирать его по 3-4 месяца! Конечно полный комплект постельного белья стоит — 75 тыс.ру. Но специально для вас у нас скидка в 30 тыс. и вы заплатите всего — 55 тыс.за полутораспальный комплект и 63 тыс. за двуспальный. В комплект входит — наматрасник, одеяло, подушка из латекса (о ней пелось отдельно! Что это самые лучшие «волшебные» подушки и сейчас супердорогие!!!) и наволочка. Причем, если берешь 2 подушки,2 наволочки, 2 одеяла и наматрасник — стоимость внимание!!! — практически не меняется! У меня возник вопрос — почему??? И мы предлагаем вам рассрочку!!! На 24 месяца на 63 тыс. рублей. Плюс еще подарок — плед или любая куртка или пончо на выбор.

В офисе фирмы сделали ксерокопию паспорта женщины и не хотели выпускать ее из офиса, пока она не согласится его купить. К счастью, женщина не дала себя обмануть.

- Я стала отказываться. Мне это не надо! На что тетушка рядом сказала, а мне очень надо! Потом посмотрела на время — я уже ужасно опаздывала в детский сад за ребенком! Но меня не выпускают — пришлось сделать вид, что я согласна. Они отксерили мой паспорт. Причем опять внимание — мы вызовем вам такси! Вы на машине за ребенком и обратно, а потом привезут вас обратно! Ну прямо замануха конкретная!!!:))) Я от такси отказывалась, сказала — сама доеду. Но опять не выпускают. Двери закрыты!!! Такси приехало — я благополучно уехала за ребеноком. Потом помахала таксисту и сказала, что обратно не поеду. Таксист обомлел — спрашивая об оплате! Я ответила — вам вызвали сюда и обратно? Кто вызывал — туда возвращайтесь и получите оплату! Потом началась вакханалия по телефону. Мне звонили и стали говорить, что они взяли на меня рассрочку! У нас везде камеры и вы согласились! Я ответила — что никаких договоров я не подписывала и все это не законно! И отлично, что есть камеры. Иду в полицию с заявлением о мошенничестве и вымогательстве! Тогда стали требовать оплатить такси! Я ответила — я его не вызывала, соответственно оплачивать я его не буду! После угрозы написать заявление, звонки прекратились! Позже я туда вернулась и забрала копию своего паспорта. Они при мне порвали договор. Он естественно не действителен без моей подписи! Потом в договоре можно прочитать, что продукция — это ИСКУССТВЕННЫЙ мех! А не натуральная шерсть! Вам оформляют кредитный договор в банке Ренессанс под бешенный процент — 33% годовых!

Другая женщина рассказала, что куртку, которую предлагали в подарок, говоря, что она стоит 10600 рублей, она потом нашла на сайте топ шоп за 1350 рублей.