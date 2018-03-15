В Череповце после затянувшейся реконструкции открылась поликлиника №7

15.03.2018 [Общество]
В Череповце после затянувшейся реконструкции открылась поликлиника №7

Сегодня в Череповце после реконструкции открылась поликлиника №7 на Октябрьском проспекте. Медучреждение не работало с 25 августа: ранее сообщалось, что работы будут выполнены за 10 дней, но сроки существенно сдвинулись. По словам главврача, всему виной недобросовестные подрядчики - возникли проблемы с монтажом лифта, долгое время не поставлялось оборудование.

Напомним, реконструкция поликлиники с надстройкой третьего этажа проводилась для увеличения площадей медицинского учреждения, разделения потоков детского и взрослого населения и размещения на третьем этаже педиатрического отделения.

- Строители выполнили надстройку третьего этажа каркасными деревянными панелями, произвели монтаж кровли, вентилируемого фасада, новых межэтажных лестничных пролетов, а также отделочные, сантехнические и электромонтажные  работы. В педиатрическом отделении установлены новая современная компьютерная информационно-развлекательная система и система вызова пациентов. Новая медицинская и компьютерная техника,  медицинская и бытовая мебель появилась во врачебных кабинетах 3-го этажа. Проведены работы по монтажу лифта, внутренней отделке шахты лифта, устройству ее системы вентиляции и отопления, а также  двух запасных выходов из поликлиники. Смонтированы новая система электроснабжения поликлиники, вентиляции, отопления, дренажа, канализации и водоснабжения, - сообщает областной департамент здравоохранения.

На реконструкцию поликлиники № 7, мебель и медоборудование потрачено 30 миллионов рублей из средств, заработанных лечебным учреждением. Обновленная поликлиника будет ежедневно принимать около тысячи пациентов из Зашекснинского микрорайона. Это и взрослые, и дети - всего к поликлинике приписаны около 53 тысяч человек.

 

Тэги: поликлиники, здравоохранение
Фото: vologda-oblast.ru/
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