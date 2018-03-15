Ранее судимый за убийство жены житель Сямженского района пытался зарезать свою вторую супругу

15.03.2018 [Происшествия]

В Сямженском районе 35-летний местный житель подозревается в покушении на убийство бывшей супруги. Ранее мужчина уже был судим за то, что убил свою первую жену.

По версии следствия, утром 6 марта обвиняемый разыскал свою 32-летнюю бывшую супругу в бытовом вагончике пилорамы в деревне Сямженского района, где та подрабатывала.

- Между ними на почве неприязненных отношений произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял лежащий на столе нож и нанес женщине им множественные (не менее пятнадцати) удары. Его действия были пресечены очевидцами произошедшего, поэтому довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, - сообщает региональное управление следственного комитета.

С места происшествия обвиняемый скрылся, но был вскоре задержан. Нож, которым он наносил удары, обнаружили недалеко от вагончика. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшей. По оценкам медиков, несмотря на многочисленность ранений, сейчас жизни женщины ничто не угрожает.

Как выяснили следователи, обвиняемый был ранее судим за убийство своей первой своей супруги, которой в ссоре из ревности нанес многочисленные ранения колюще-режущими предметами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчина арестован.

Тэги: убийство
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