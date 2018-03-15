В Вологде у хозяйки нескольких квартир арестовали одну из них за долги по налогам и кредитам

У жительницы Вологды, задолжавшей по кредитным платежам и налогам свыше 600 тыс. рублей, арестовали автомобиль. Судебные приставы установили, что в собственности неплательщицы находится несколько квартир.

Как сообщает УФССП России по Вологодской области, женщина сдает свою недвижимость в аренду, но оплачивать долги не спешит. В итоге приставы арестовали одну из ее квартир.

А у жителя Вытегры, накопившего задолженность по кредитным платежам более 50 тыс. рублей, арестовали автомобиль. По требованию судебных приставов мужчина явился на прием, но оплачивать долг не захотел. Тогда работники службы составили акт описи и ареста «Audi 80», на которой должник приехал к приставам.

УФССП России по Вологодской области рекомендует перед тем как купить автомобиль проверить его владельца на наличие задолженностей через сервис «Банк данных исполнительных производств». В случае, если продавец числится в списке должников, высока вероятность, что его имущество арестовано.