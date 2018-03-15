"Севергазбанк" сделал кредиты для бизнеса более выгодными

Севергазбанк ввел новую программу экспресс-кредитования малого бизнеса, в которой не требуется залоговое обеспечение или же требования к залогу значительно облегчены. Так, кредит на сумму до 1 млн рублей доступен вовсе без залога. Для финансирования на сумму от 1 до 3 млн рублей требования к размеру обеспечения заметно снижены.

Данные кредиты можно использовать как для целей модернизации, приобретения, ремонта основных средства, так и для пополнения оборотных средств. Процентная ставка по программе «Модернизация Бланк» составляет всего от 13,5% годовых, по «Торговому кредиту Бланк» — от 11,5% годовых. Специальные условия предусмотрены при наличии поручительства от региональных фондов поддержки малого бизнеса.

По итогам прошлого года Севергазбанк в очередной раз уверенно вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Севергазбанк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на конкурсе Investor Awards 2017 издательского дома «Рынок ценных бумаг». Также Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на конкурсе Финансовая элита России.

Следует отметить, что для крупных проектов в сферах инфраструктуры, несырьевого экспорта, промышленности высоких переделов и инноваций, объем инвестиций в которые превышает 2 млрд рублей, Севергазбанк предлагает финансирование в рамках сотрудничества с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».