В Череповце ликвидировали аварию, оставившую без горячей воды и тепла 65 тысяч горожан

В Череповце ликвидировали прорыв на теплосети, оставивший без горячей воды и отопления 65 тысяч жителей Зашекснинского района города. По графику авария должна была быть устранена к 14 часам 15 марта, однако теплоэнергетики справились с работой досрочно.

- Ремонтные работы на тепловой сети на пересечении ул. Монт-Клер и пр. Октябрьский были завершены в 19.50 час 14 марта 2018 года. После этого система теплоснабжения была заполнена водой, включение оборудования котельной проводилось поэтапно с 1.55 час до 3.05 час. 15 марта. С 5.30 час началось подключение потребителей к системе теплоснабжения. Всем управляющим организациям были направлены телефонограммы о включении в работу тепловой сети, - сообщает пресс-служба «Газпром теплоэнерго Вологда».

Подача тепла в квартиры череповчан полностью восстановлена, сказали в «Газпром теплоэнерго Вологда»: