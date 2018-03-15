В Вологодской области изменят порядок определения нуждающихся в ремонте дорог

15.03.2018 [Общество]

В Вологодской области изменится порядок определения дорог, нуждающихся в ремонте в первую очередь. Методика разработана департаментом дорожного хозяйства и транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В первую очередь, приоритеты по ремонту и реконструкции дорог будут направлены на решение основных вопросов жизнеобеспечения жителей области. В частности, в методике учтены такие моменты, как интенсивность движения по дорогам, прохождение по ним рейсовых и школьных автобусов, численность населения в расположенных поблизости населенных пунктах, возможность добраться до фельдшерско-акушерских пунктов и так далее, - пояснил заместитель губернатора Виталий Тушинов. – Предполагается, что по ряду показателей будут выставляться определенные баллы, в соответствии с которыми в первоочередном порядке в государственную программу строительства, реконструкции и ремонта дорог войдут те дороги, которые наберут наивысшее количество баллов».

В середине февраля предложенная методика была поддержана на заседании Общественного совета при дорожном фонде Вологодской области. После окончательного утверждения она будет рекомендована для использования в муниципальных образованиях.

Кроме того, на совещании с главами муниципальных районов был затронут вопрос о изменении порядка формирования региональных дорожных фондов. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается на федеральном уровне. Если он будет одобрен, то штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения будут поступать в региональные дорожные фонды.

«Если законодательная инициатива будет принята, с 1 января 2019 года штрафы, которые получают граждане в регионе за нарушение правил дорожного движения в Вологодской области, начнут поступать в региональный дорожный фонд. Часть этих средств направим в муниципалитеты. Соответственно будут внесены изменения в методику распределения средств Дорожного фонда в муниципальные образования», - рассказал Виталий Тушинов.

В случае принятия законопроекта возможное увеличение доходов дорожного фонда области с 1 января 2019 года составит порядка 800 млн рублей.

Тэги: ремонт дорог, штрафы
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