В Череповце ночью загорелась сауна в релакс-клубе на улице Монтклер

15.03.2018 [Происшествия]

В Череповце сегодня ночью загорелась парилка в релакс-клубе «Планета» на улице Монтклер, 17А. Сигнал о пожаре поступил на пульт «01»  около 0.30 часов.

- Загорание было в парилке одноэтажного панельного здания размером 20x15 метров, площадь пожара – 7,5 кв. метров, повреждена внутренняя отделка сауны. Сумма ущерба устанавливается, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Тэги: сауна, пожар
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