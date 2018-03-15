В Череповце ночью загорелась сауна в релакс-клубе на улице Монтклер

В Череповце сегодня ночью загорелась парилка в релакс-клубе «Планета» на улице Монтклер, 17А. Сигнал о пожаре поступил на пульт «01» около 0.30 часов.

- Загорание было в парилке одноэтажного панельного здания размером 20x15 метров, площадь пожара – 7,5 кв. метров, повреждена внутренняя отделка сауны. Сумма ущерба устанавливается, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.