В Череповце задержали грабителя, который в подъезде отобрал сумку у пенсионерки

27-летний череповчанин подозревается в грабеже: молодой человек напал на пенсионерку в подъезде, отобрал сумочку и скрылся.

В дежурную часть позвонила 64-летняя женщина и сообщила, что в подъезде дома на улице Сталеваров на нее напал неизвестный и украл сумку с личными вещами. На место выехал наряд полиции. В разговоре с правоохранителями пенсионерка рассказала, что, возвращаясь домой, при входе в подъезд заметила, что за ней идет неизвестный. Когда женщина оглянулась, мужчина ударил ее кулаком в лицо и отобрал сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более 9000 рублей.

- Полицейские просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, проверили близлежащие дворы. Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, внешний вид которого подходил под описание, данное потерпевшей. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Личность задержанного была установлена, им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 27-летний череповчанин. Мужчина сознался в грабеже и рассказал, что пошел на него ради личной выгоды. Похищенную сумку череповчанин выбросил, а сотовый телефон сдал в скупку за 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.