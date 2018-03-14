Аукционы на строительство трех детсадов в Вологде объявят весной 2018 года

14.03.2018 [Общество]

В администрации Вологды сообщили, что в 2019 году в Вологде построят три новых детских сада – в районе Охмыльцево-Чернышово, на улицах Молодежная и Северная.

Средства на эти цели Вологда получит из федерального бюджета. Подготовка конкурсных процедур по выбору подрядчика для привязки детских садов к местности уже началась, заявил мэр Вологды Сергей Воропанов, который 12 марта осмотрел зарезервированные под строительство участки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, строительство этих детсадов обойдется в 970 млн рублей: 77% - федеральные средства, 23% - средства региона и муниципалитета. Для экономии будут использованы типовые проекты строительства.

На вопрос Newsvo, кто будет строить эти учреждения, в администрации Вологды сказали, что аукционы на строительство будут объявлены ближе к лету. Сейчас идут процедуры привязки будущих строек к местности и другие необходимые мероприятия для объявления конкурса.

К слову, информация о будущем детсаде в районе Охмыльцево на улице Возрождения уже появилась на сайте ООО «ВологдаСтройЗаказчик»:

Возводить этот детский сад будут по проекту города Пензы. В администрации города нас заверили, что ООО «ВологдаСтройЗаказчик» не имеет никакого отношения к строительству этого садика.

«После заключения контракта у строительных компаний будет 12 месяцев, именно таков нормативный срок возведения детских садов. Контролировать процесс будут специалисты Градостроительного центра города Вологды. Приступить к земляным работам планируется уже в июле», - заключили в администрации города.

Тэги: детсады
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