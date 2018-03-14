Юным вологодским роботехникам предложили придумать «умный дом»

14.03.2018 [Новости компаний]
Юным вологодским роботехникам предложили придумать «умный дом»

В Вологде стартовал региональный этап конкурса робототехники для детей и подростков региона. В рамках конкурса любой ребенок от 6 до 14 лет сможет придумать и спроектировать своего робота для «умного дома», говорится в сообщении инициаторов конкурса. 

Организаторами выступают творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М», «1С:Клуб программистов» и «Клуб робототехники» «А-Элита».  Чтобы принять участие в робосостязании, нужно до 31 марта оставить заявку здесь, а затем принести на соревнования готовую модель робота. Финал состоится 7 апреля в СКК «Вологда» по адресу: ул. Маршала Конева, д. 2В на площадке фестиваля «ИТ-поколение: цифровое будущее».

Победители будут определены в двух возрастных категориях: от 6 до 10 и от 11 до 14 лет. При оценке работ будет учитываться оригинальность идеи, прикладная полезность робота, сложность конструкции и задач, которые он позволяет решать, а также качество сборки, внешний вид устройства и соответствие теме конкурса – «умный дом». Роботы могут быть построены с использованием деталей различных конструкторов и обязательно иметь движущиеся элементы. Авторы лучших работ получат призы от организаторов конкурса. Более подробно узнать об условиях конкурса можно в группе конкурса.

Кстати

Все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически проходят в федеральный этап конкурса в проекте «Поколение М». Главный приз – обучение в настоящей «Робошколе» в Москве. Ученики «Робошколы» получают знания и опыт от специалистов индустрии: профессоров международных университетов, предпринимателей и талантливых инженеров, роботов и людей-киборгов. Лучшие работы попадают в «Зал Славы Робостанции», а самым успешным ученикам организаторы предлагают бесплатные стажировки в лучших технологических компаниях Москвы. Чтобы прокачать свои навыки, можно посмотреть мастер-классы от гуру проекта «Поколение М».

«Робототехника – одно из самых востребованных сейчас направлений творчества у детей и подростков. Мы видим, что с каждым годом ребят, которые хотят заниматься конструированием роботов, становится все больше. Участие в конкурсах мотивирует юных робототехников на создание креативных проектов, дает возможность попробовать свои силы и усовершенствовать навыки. Участие в региональном и федеральном этапах робоконкурса проекта «Поколение М» может стать стартом для будущей карьеры в конструировании «умной» техники», – комментирует директор компании «А-Элита» Елена Хоботова.

«Вокруг нас появляется все больше «умных городов» и «умной техники», мир постепенно становится цифровым. Дети и подростки уже сейчас активно придумывают и конструируют свои устройства, и считаем важным сделать свой вклад в развитие робототехники в Вологодской области. Мы надеемся, что для талантливых детей Вологодчины робоконкурс станет мощным творческим лифтом», – отмечает директор филиала МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС и объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» — сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям.

Проект На виртуальных творческих площадках проекта - сайте pokolenie.mts.ru — в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram— дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

Тэги: МТС
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