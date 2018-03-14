В Череповце 65 тысяч жителей останутся без тепла и горячей воды из-за ремонта теплопровода

14.03.2018 [Общество]

В Череповце из-за аварии на теплопроводе Зашекснинский район города начали отключать от тепла и горячей воды. Без теплоносителя останутся 404 многоквартирных дома, 136 коттеджей, девять детских садов, семь школ, два лечебных учреждения, торговые центры и Ледовый дворец, сообщает официальный сайт города металлургов. На сайте областного МЧС отмечается, что работы плановые - утечку заметили еще неделю назад.

«7 марта было замечено резкое увеличение расхода подпиточной воды (вода, подаваемая для восполнения потерь) по котельной «Южная». В Зашекснинском районе был выявлен выход теплоносителя в камере на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Монтклер. Наши специалисты туда спускались, определили примерное место утечки. Сама магистраль диаметром 900 миллиметров. Утечка была под контролем. Но постепенно увеличивался расход подпиточной воды, на сегодня потери составляют 120 тонн воды в час. Для устранения утечки требуется отключение района от теплоносителя», — пояснил главный инженер предприятия «Газпром теплоэнерго Вологда» Сергей Помешкин.

До этого остановка котельной была невозможна из-за низких температур. Сейчас в городе стало значительно теплее, поэтому принято решение остановить котельную на сутки: сегодня с 14 часов до 14 часов 15 марта. Ремонтные работы будут идти и ночью.

Тэги: авария
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Никольске на улице нашли тело убитой 23-летней девушки
Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России
В Вологодском районе ищут лихача на снегоходе, который насмерть сбил собаку
В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира
В Харовске в расселенном жилом доме чуть не сгорели двое детей
Фестивалю «Голос ремесел» в Вологде планируют в два раза урезать бюджет и перенести сроки проведения
176 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в Вологодской области на прошлой неделе
16-летний подросток, напавший с ножом на двух девушек в Вологде, страдает психическим расстройством
Алексей Мордашов занял второе место в рейтинге российских миллиардеров 2018 года
В Вологодской области на 5% увеличили количество бюджетных мест в колледжах и техникумах
12.03.2018 [Общество]

Нечистоты в законе: житель Бабаева судится, чтобы с его участка убрали выгребную яму прокуратуры

2992
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Аукционы на строительство трех детсадов в Вологде объявят весной 2018 года
Юным вологодским роботехникам предложили придумать «умный дом»
В Череповце 65 тысяч жителей останутся без тепла и горячей воды из-за ремонта теплопровода
Камерный театр не может переехать в "Салют" из-за высокой арендной платы
За 4 года обманутым вкладчикам «СеверСинтеза» выплачено только 5% от общей суммы задолженности
Вологодские депутаты в Госдуме отказались комментировать скандал с депутатом Слуцким
Для пострадавших от половодья в Великом Устюге в 2016 году выделили 5.5 млн рублей
 
14.03.2018 [Политика]

Выборы «по-взрослому», или Как в Вологодской области повышают явку

2160
0
14.03.2018 [БлогоVO]

Глум на Первом и других

212
0
12.03.2018 [Обзор Прессы]

Национальный фонд поддержки президента. Как спонсоры предвыборной кампании Путина связаны с губернатором Подмосковья и Геннадием Тимченко

1039
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика