В Череповце 65 тысяч жителей останутся без тепла и горячей воды из-за ремонта теплопровода

В Череповце из-за аварии на теплопроводе Зашекснинский район города начали отключать от тепла и горячей воды. Без теплоносителя останутся 404 многоквартирных дома, 136 коттеджей, девять детских садов, семь школ, два лечебных учреждения, торговые центры и Ледовый дворец, сообщает официальный сайт города металлургов. На сайте областного МЧС отмечается, что работы плановые - утечку заметили еще неделю назад.

«7 марта было замечено резкое увеличение расхода подпиточной воды (вода, подаваемая для восполнения потерь) по котельной «Южная». В Зашекснинском районе был выявлен выход теплоносителя в камере на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Монтклер. Наши специалисты туда спускались, определили примерное место утечки. Сама магистраль диаметром 900 миллиметров. Утечка была под контролем. Но постепенно увеличивался расход подпиточной воды, на сегодня потери составляют 120 тонн воды в час. Для устранения утечки требуется отключение района от теплоносителя», — пояснил главный инженер предприятия «Газпром теплоэнерго Вологда» Сергей Помешкин.

До этого остановка котельной была невозможна из-за низких температур. Сейчас в городе стало значительно теплее, поэтому принято решение остановить котельную на сутки: сегодня с 14 часов до 14 часов 15 марта. Ремонтные работы будут идти и ночью.