За 4 года обманутым вкладчикам «СеверСинтеза» выплачено только 5% от общей суммы задолженности

Только 5% от общей суммы долга выплачены вкладчикам «СеверСинтеза» за четыре года, которые прошли с момента решения суда, сообщает прокуратура Вологодской области.

Напомним, что в феврале 2014 года Череповецкий городской суд вынес приговор директору коммандитного товарищества «СеверСинтез» Алексею Игнашеву.

С 2001 по 2008 годы Игнашев организовал сбор вкладов под высокие проценты. Около 4 тысяч человек из Ярославля, Вологды и Череповца внесли в коммандитное товарищество около 600 миллионов рублей. Поначалу людям выплачивали проценты с их вкладов. А затем прекратили. Деньги людям никто не вернул. Алексей Игнашев обанкротил свое предприятие и был обвинен в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег. Но наказание – четыре года колонии - ему назначили только за мошенничество - по последним двум статьям Игнашев был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Работу по взысканию задолженности перед вкладчиками приставы начали еще в 2014 году. Тогда было заявлено, что вырученных денег от продажи имущества Игнашева хватит на то, чтобы расплатиться со всеми пострадавшими. В списке арестованного имущества числятся земельные участки, объекты недвижимости, АЗС, нефтебаза и транспортные средства. После вынесения приговора прошло уже четыре года, однако, судебным приставом исполнителем с должника взыскано и перечислено в пользу взыскателей всего 33 225 000 рублей. Остаток задолженности на сегодняшний день составляет 552 338 000 рублей.

Сводное исполнительное производство, в состав которого входит 3787 исполнительных производств в отношении Игнашева в пользу физических лиц, находится в Межрайонном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП.

«В рамках сводного исполнительного производства передано взыскателям в счет погашения задолженности имущество на сумму 30 872 тысячи рублей. В отношении арестованного имущества, которое возвращено с торгов из-за отсутствия покупательского спроса, направлено уведомление взыскателям с предложением о принятии имущества в счет погашения задолженности на общую сумму 17 630 тысяч рублей», - пояснил главный судебный пристав Вологодской области Василий Ларин.

Прокуратура Вологодской области, в свою очередь, заявила о нарушениях, допущенных приставами в рамках исполнительного производства. На совещании по вопросу соблюдения прав обманутых вкладчиков коммандитного товарищества «Торговый дом «СеверСинтез и Компания», в ходе которого была отмечена недостаточная результативность деятельности судебных приставов-исполнителей на данном направлении. В частности, длительное время приставами не проводится оценка и реализация имущества на территории Ярославской области. Нет сотрудничества со службой судебных приставов соседнего региона.

В Вологодской области также не все имущество "СеверСинтеза" реализовано. Как пояснили в прокуратуре, сейчас стоит вопрос о привлечении должника к уголовной и административной ответственности. В частности по 177 статье УК РФ – «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

В прокуратуре пояснили, что привлечение Игнашева к уголовной ответственности по 177 статье оправдано тем, что он был осужден по факту мошенничества, но претензии к нему по тому, что долги не отдаются – не фиксировались.

Работа судебных приставов по данному делу взята прокуратурой на контроль.

«По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности исполнительных действий и обеспечение прав взыскателей по рассматриваемому сводному исполнительному производству. роме того, по фактам выявленных нарушений закона в действиях судебных приставов-исполнителей заместителем прокурора области руководителю УФССП России по Вологодской области внесено представление, которое находится на рассмотрении», - заключили в прокуратуре Вологодской области.

«В настоящее время все имущество, на которое обращено взыскание по решению суда, арестовано в рамках данного исполнительного производства, оценено и находится на реализации за исключением 1 объекта, расположенного в Ярославской области. Данный объект оценен, и отчет об оценке направлен сторонам исполнительного производства для ознакомления», - комментирует ситуацию главный судебный пристав Вологодской области.

Он также уточнил, что в рамках исполнительного производства установлено, что Игнашев получает пенсии, и уже вынесено постановление об обращении взыскания на его пенсию.