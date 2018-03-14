Вологодские депутаты в Госдуме отказались комментировать скандал с депутатом Слуцким

14.03.2018 [Политика]

Вологодские депутаты в Госдуме отказались комментировать скандал вокруг их коллеги - руководителя комитета по международным делам парламента Леонида Слуцкого.

Напомним, в конце февраля сразу три журналистки - замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, а также корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова - рассказали о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. В распоряжении Рустамовой имеется диктофонная запись разговора с парламентарием, в котором Слуцкий называет «зайчуткой» и «зайчонком» и говорит, что она «бегает от него» и «не хочет целоваться». На замечание журналистки, что у нее есть молодой человек, он ответил: «Отлично, будешь его жена, а моя любовница». Сам депутат все обвинения отрицает и считает себя невиновным.

Newsvo попросил выразить свое отношение к ситуации со Слуцким депутатов Госдумы от Вологодской области – Алексея Канаева и Евгения Шулепова.

- Слухи о депутате Слуцком комментировать не берусь, считаю это некорректным. Для рассмотрения вопроса в Госдуме есть специальная комиссия по этике, это в их компетенции. Также считаю, что в подобных ситуациях, при наличии заявлений от пострадавших, проблему должны решать правоохранительные структуры, - сказал Алексей Канаев.

Евгений Шулепов давать какие-либо комментарии на эту тему отказался.

Добавим, что комиссия Госдумы по вопросам этики попросила Слуцкого предоставить письменные объяснения. А председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на появление у журналисток аудиосвидетельств открыто сексуального поведения депутата Леонида Слуцкого заявил, что если, по их мнению, работа в Думе опасна для женщин, то им, женщинам, надо поискать другую работу.

Тэги: госдума, депутаты
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