Для пострадавших от половодья в Великом Устюге в 2016 году выделили 5.5 млн рублей

14.03.2018 [Общество]

В бюджет области поступили средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 5,54 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Речь идет о пострадавших от половодья в Великоустюгском районе в апреле 2016 года в связи с полной или частичной утратой имущества. Напомним, всего было сформировано пять списков пострадавших, эти средства выделены для жителей из пятого списка.

«Средства в сумме 5,5 млн рублей выделены в целях исполнения судебных решений об установлении факта постоянного проживания указанных граждан в зоне чрезвычайной ситуации. Сегодня  данные средства  направлены в Великоустюгский район. В кратчайшие сроки  будут осуществлены выплаты 144 жителям Великоустюгского района», - сообщила заместитель губернатора области, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова. 

Сообщается, что средства будут зачислены на счета граждан, открытые в отделениях Сберегательного банка России, в отделениях других банков, в случае отсутствия счетов в банках - через почтовые отделения по месту жительства. 

Отметим. что количество пострадавших, которые получат компенсации, не совпадает с тем, который называл местный телеканал "Провинция" в начале марта:

 

Тэги: половодье
Сюжет: половодье в Великом Устюге-2016
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