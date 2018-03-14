Для пострадавших от половодья в Великом Устюге в 2016 году выделили 5.5 млн рублей

В бюджет области поступили средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 5,54 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Речь идет о пострадавших от половодья в Великоустюгском районе в апреле 2016 года в связи с полной или частичной утратой имущества. Напомним, всего было сформировано пять списков пострадавших, эти средства выделены для жителей из пятого списка.

«Средства в сумме 5,5 млн рублей выделены в целях исполнения судебных решений об установлении факта постоянного проживания указанных граждан в зоне чрезвычайной ситуации. Сегодня данные средства направлены в Великоустюгский район. В кратчайшие сроки будут осуществлены выплаты 144 жителям Великоустюгского района», - сообщила заместитель губернатора области, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

Сообщается, что средства будут зачислены на счета граждан, открытые в отделениях Сберегательного банка России, в отделениях других банков, в случае отсутствия счетов в банках - через почтовые отделения по месту жительства.

Отметим. что количество пострадавших, которые получат компенсации, не совпадает с тем, который называл местный телеканал "Провинция" в начале марта: