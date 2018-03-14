Выборы «по-взрослому», или Как в Вологодской области повышают явку

Наталья Рюмина, Евгения Сибирцева

Для того, чтобы повысить явку на выборах, в Вологодской области задействованы все ресурсы. К «делу» подошли с учетом возраста избирателей: молодежь завлекают роликами, где все «по-взрослому», родителей – мероприятиями для детей в школах, пенсионеров – бесплатными концертами. А в соцсети ВКонтакте в январе этого года были созданы группы районов, в которых «под копирку» постят одинаковые сообщения, фото и видео. В основном, это позитивные новости о происходящем в стране и информация о выборах, которые периодически "разбавляются" развлекательными новостям ии гифками с котиками.

Пьянствовать в баре + сделать тату = сходить на выборы?

Подготовка к президентским выборам в этом году отличается тем, что к ним активно стараются привлечь молодежь, в частности, в социальных сетях. Вирусные видео-ролики, флешмобы, селфи и шутки ниже пояса – все это инструменты, которыми сейчас пользуются политтехнологи.

Попытки заинтересовать молодое поколение в избирательной кампании доходят до абсурда. Так, в официальном паблике правительства Вологодской области вологжан приглашают присоединиться к видео-флешмобу "Хочешь по-взрослому?". В комментарии к приглашению сказано, что флешмоб позволяет «каждому пользователю стать главным героем видеоклипа о своей взрослой жизни. Проект создан для молодых людей, которые 18 марта впервые примут участие в голосовании на выборах Президента РФ».

Cоздатели ролика не поленились сделать его в двух вариантах – для юношей и девушек. Newsvo посмотрел, что подразумевают под взрослой жизнью создатели "женского" ролика, использовав фото кота (ред. – «сняться» во «взрослом» ролике можно из-под своего аккаунта ВКонтакте). Судя по видео, «по-взрослому» - это превысить скорость на дороге, получить зачет в вузе с помощью шпаргалки, принять участие в откровенной фотосессии, сходить в тату-салон, полистать журналы с полуобнаженными девушками, попьянствовать в баре и после всего этого сходить проголосовать.

«Сервис дает молодым людям возможность не только прочувствовать атмосферу грядущих выборов, но и ощутить себя по-настоящему взрослыми. Герой клипа пользуется всеми преимуществами жизни после 18 лет: водит автомобиль, делает татуировку, участвует в откровенной фотосессии, пьет в баре, знакомится в клубе и ..… голосует на избирательном участке», - сообщают организаторы.

Не проголосовал – не будет секса

На этом политтехнологи не остановились. Как и в случае с выборами глав муниципальных образований осенью 2017 года, в соцсети ВКонтакте появились абсолютно одинаковые группы разных районов Вологодской области. Все они были созданы в начале января, на стены пабликов-клонов выставляется идентичный контент. Он состоит из российских политических новостей, положительной информации о президенте и вирусных роликов с призывом идти на выборы. Эти ролики тоже не отличаются высокой интеллектуальной составляющей и по большей степени затрагивают тему «взрослой жизни», которая состоит из пьянок и секса. Согласно одному из роликов, последнего тебе не видать, если ты не ходил на выборы.

На сайте видеостудии "Компас продакшн", которая снимала этот ролик, так и написано, что они делают вирусные рекламные ролики в поддержку выборов 2018. Ранее об этом на Всероссийском форуме «Таврида» рассказывал Юрий Дегтярев, идейный вдохновитель компании My Duck's Vision и создатель подобных видео. Юрий не скрывает того факта, что одним из заказчиков подобного трэша выступают государство и политики. Юрий Дегтярев настолько близок к президенту, что у него на странице в ВК выложено приглашение на инаугурацию 2012 года.

На халяву

Если не хотите секса, то, может, захотите сувенир на память. Так, в группе ТОС «Конева» в Вологде 27 февраля появилась запись о том, что в рамках акции «Впервые выбираю Президента!» молодым избирателям Вологды будут вручены сувениры на память о первом опыте голосования за президента России:



По случайному совпадению, в Вологде 18 марта на 89 счетных участках во всех микрорайонах города пройдет рейтинговое голосование за общественные пространства в рамках проекта «Городская среда». Адреса счетных участков совпадают с адресами избирательных участков. Там же волонтеры с 8 до 20 часов будут выдавать купоны со скидками на пиццу в нескольких пиццериях города.

18 марта кондукторам в Вологде и Череповце дали выходной, а жителям - бесплатный проезд в общественном транспорте. Инициатива спорная, поскольку в большинстве случаев избирательные участки находятся в пешей доступности от домов, где проживают избиратели. Зато можно бесплатно съездить в торговые центры.

«С радостью ждём Вас в нашей школе!»

По традиции, многие избирательные участки базируются в школах, которые не остались в стороне от попыток повысить явку на выборах.

В школах Череповца в день выборов организовали фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп», в рамках которого пройдут соревнования между классами по уровням «Мы выбираем будущее»: «учащиеся вместе с родителями (бабушками, ..) посещают избирательные участки, делают фото и направляют организаторам конкурса». Попасть на фестиваль без паспорта будет сложно, предупреждают на сайте школы № 22:

«С радостью ждём Вас в нашей школе! Для предотвращения проблем доступа в учреждение просим Вас иметь при себе паспорт».

В школах Вологды, где 18 марта будут работать избирательные участки, в этот день также проведут различные мероприятия для детей и их родителей. Например, фестиваль «Мы вологжане. Мы талантливы». Ожидается, что дети придут вместе с семьей и поучаствуют в различных конкурсах. Среди них - квест-игра «Поезд в будущее», которая будет проходить в три этапа с 17 по 20 марта. Второй этап случайно совпал с днем выборов – 18 марта.

- На данном этапе участникам необходимо организовать деятельность по сбору наклеек вагона в «Поезде будущего» по адресам, указанным в Приложении №1 (максимальное количество наклеек - 54). Наклейки будут находиться на стойках проекта «Комфортная городская среда». Время работы стоек с 8.00 до 20.00. На данном этапе выдается только одна наклейка в руки совершеннолетнему гражданину Российской Федерации, т.е. для победы участнику необходимо привлечь как можно больше совершеннолетних людей к участию в проекте, - сообщается на сайте школы.

Указанные в приложении адреса – это в основном школы, где будут работать 18 марта избирательные участки и счетные участки проекта «Городская среда».

Кроме квест-игры и фестиваля, в школах 18 марта пройдут интеллектуальные семейные бои. Жительница Вологды рассказала Newsvo, что ей позвонили из школы, в которой учится ее сын, и пригласили 18 марта на эту игру - она будет проходить в школе, там же будет работать избирательный участок. В 41 школе Вологды этими мероприятиями не ограничились: там еще организовали концерт «Созвездие талантов». А в 23 школе детей и родителей зазывают сделать поделки для выставки-ярмарки "Наши таланты", которая пройдет в день выборов в рамках проекта "Мы вологжане". Судя по объявлению в тетради на вахте школы, в которой выкладывают домашние задания и сообщения для родителей, вологжане не горят желанием принять в ней участие:

Селфи всем селом

Не отстают от Вологды и Череповца и районы области. Пенсионеры наверняка захотят послушать бесплатные концерты, которые устраивают 18 марта. Так, в поселке Тоншалово Череповецкого района пройдет концерт ансамбля русской пенси "Забава".

В Бабаеве объявили фотоконкурс «Всей семьей на выборы». Его организаторами выступили Территориальная избирательная комиссия Бабаевского района, сектор молодёжной политики и Молодёжный парламент.

«Участником конкурса может стать любой житель Бабаевского района в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо в день выборов президента РФ 18 марта прийти на избирательный участок и там сфотографироваться».

В конкурсе несколько номинаций, в том числе «Голосую впервые», «Селфи» и «Всей семьей на выборы». Участникам надо сделать фото, разместить его в альбоме группы «Молодёжь города Бабаево и Бабаевского района» в социальной сети «ВКонтакте» и ждать приз.

В Череповецком районе похожий фотоконкурс объявила газета «Сельская новь». Там также есть номинация «Молодые голоса» и «На выборы всей семьей». Фото должны быть сделаны в день голосовании на фоне плаката с номером избирательного участка, где голосовал участник. Главный приз – планшет.





В Вологодском районе пошли дальше: там устроили интернет-акцию "Голосую за Президента". «Крутость» жителей будет измеряться в селфи. В рамках акции администрация Вологодского района предлагает соревноваться целым поселениям – победителем станет то, где будет больше всего селфи на выборах.

А еще в соцсетях стартовала акция «Вологодчина за Путина» - обещают жилеты с надписью "Путин", футболки и аккумуляторы для телефона. Последние, видимо, без надписи.

Стоит ли удивляться, что на фоне всех этих забав президентские выборы в России не воспринимаются всерьез.

Комментарии

Специалисты отмечают, что в этом году регионы должны обеспечить высокую явку – до 70%, что будет говорить о легитимности президента.

- Кампания за явку обеспечит большее число проголосовавших среди зависимых от государства категорий населения. А значит, и более высокий процент за «главного кандидата». Борьба за явку является традиционной формой деятельности российских органов власти и избирательных комиссий. Правда, в большинстве случаев она ведется довольно формально. Как правило, власть вполне устраивает низкая явка, что наиболее ярко проявилось в переносе единого дня голосования на сентябрь (с 2012 года) и в упорном нежелании сдвинуть его на более удобное для граждан время. Но президентские выборы стоят особняком. Здесь высокая явка считается одним из главных признаков легитимности президентской власти. И борьба за явку тут ведется серьезно: мы ее видели вс​​егда, начиная с выборов 1996 года. Однако нынешняя кампания отличается особым размахом этой борьбы. Причин, вероятно, две. Во-первых, еще задолго до начала кампании в президентской администрации обсуждалась задача добиться самой высокой явки за всю историю президентских выборов в России (те самые пресловутые 70%). Во-вторых, сыграла роль кампания бойкота, инициированная не допущенным к выборам Алексеем Навальным — этой кампании пришлось противостоять, - комментирует РБК член совета движения «Голос», эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев.