Три человека получили травмы в ДТП вблизи деревни Оларево в Сокольском районе

Три человека получили травмы в аварии, произошедшей сегодня утром в Сокольском районе. Две иномарки и ВАЗ столкнулись на 485 км автодороги Москва-Архангельск вблизи деревни Оларево около 7 часов.

По предварительным данным областного УМВД, «Хендай» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Жук». От удара первую иномарку развернуло, и в нее въехал двигавшийся за «Ниссаном» ВАЗ-2114.

Травмы в результате аварии получили 37-летний водитель отечественного авто и два его пассажира, все они были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.