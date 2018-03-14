В Череповце безработный, угрожая ножом, отобрал мобильник у 12-летней школьницы

14.03.2018 [Происшествия]

 

В Череповце задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 12-летнюю девочку. Угрожая ножом, он отобрал у школьницы мобильник и потребовал сказать пароль от него.

- По версии следствия, 3 марта 2018 года около 15 часов 20 минут безработный череповчанин, находясь на территории школы в г. Череповец, совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, отобрав у нее под угрозой ножа, используемого в качестве оружия, мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей. Он потребовал сообщить пароль от телефона и место происшествия покинул, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Череповчанину предъявлено обвинение в совершении разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ).

В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: напал с ножом
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Никольске на улице нашли тело убитой 23-летней девушки
Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России
В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира
В Вологодском районе ищут лихача на снегоходе, который насмерть сбил собаку
В Харовске в расселенном жилом доме чуть не сгорели двое детей
«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике
Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз
Фестивалю «Голос ремесел» в Вологде планируют в два раза урезать бюджет и перенести сроки проведения
176 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в Вологодской области на прошлой неделе
16-летний подросток, напавший с ножом на двух девушек в Вологде, страдает психическим расстройством
13.03.2018 [Общество]

Здание на Мира, 34 в Вологде, в котором разместится картинная галерея, обещают открыть до конца 2018 года

1074
3
13.03.2018 [Общество]

Фестивалю «Голос ремесел» в Вологде планируют в два раза урезать бюджет и перенести сроки проведения

5083
14
13.03.2018 [Общество]

В Великом Устюге объединили политехнический и автотранспортный техникумы

901
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За 4 года обманутым вкладчикам «СеверСинтеза» выплачено только 5% от общей суммы задолженности
Вологодские депутаты в Госдуме отказались комментировать скандал с депутатом Слуцким
Для пострадавших от половодья в Великом Устюге в 2016 году выделили 5.5 млн рублей
Выборы «по-взрослому», или Как в Вологодской области повышают явку
Три человека получили травмы в ДТП вблизи деревни Оларево в Сокольском районе
В Череповце безработный, угрожая ножом, отобрал мобильник у 12-летней школьницы
В Никольске вор, пойманный на краже бутылки водки, выпил ее на глазах у продавца
 
14.03.2018 [Политика]

Выборы «по-взрослому», или Как в Вологодской области повышают явку

1267
0
14.03.2018 [БлогоVO]

Какая-то пирамида знаний

693
0
12.03.2018 [Обзор Прессы]

Национальный фонд поддержки президента. Как спонсоры предвыборной кампании Путина связаны с губернатором Подмосковья и Геннадием Тимченко

1004
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика