В Череповце безработный, угрожая ножом, отобрал мобильник у 12-летней школьницы

В Череповце задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 12-летнюю девочку. Угрожая ножом, он отобрал у школьницы мобильник и потребовал сказать пароль от него.

- По версии следствия, 3 марта 2018 года около 15 часов 20 минут безработный череповчанин, находясь на территории школы в г. Череповец, совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, отобрав у нее под угрозой ножа, используемого в качестве оружия, мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей. Он потребовал сообщить пароль от телефона и место происшествия покинул, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Череповчанину предъявлено обвинение в совершении разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ).

В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.