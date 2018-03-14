В Никольске вор, пойманный на краже бутылки водки, выпил ее на глазах у продавца

14.03.2018 [Происшествия]

Житель Никольска предстанет перед судом за грабеж и оскорбление полицейского. Ранее судимый мужчина пытался вынести из магазина бутылку водки, а когда это не получилось, выпил ее и устроил дебош.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов районного центра  вечером 11 февраля. Пьяный 43-летний обвиняемый пришел туда, чтобы украсть спиртное.

- При попытке вынести из магазина бутылку водки, он был замечен сотрудниками магазина и вернул спиртное на место. Затем мужчина решил не отказываться от своих намерений и на глазах у продавцов магазина открыто выпил бутылку водки, не собираясь платить за нее. Сотрудники магазина задержали мужчину и вызвали полицию, - сообщает региональное управление следственного комитета.

После этого обвиняемый стал вести себя агрессивно и нецензурно выражался, оскорбил сотрудника полиции, прибывшего в магазин для разбирательства.

Тэги: кража, пьянство, магазины
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