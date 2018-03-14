700 граммов «синтетического гашиша» изъяли полицейские у жителя Череповецкого района

В Череповецком районе полицейские изъяли у наркомана более 700 граммов «синтетического гашиша». Инцидент произошел в поселке Малечкино.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который шел по проезжей части дороги. Ряд внешних признаков говорил о том, что тот находился в состоянии наркотического опьянения.

- Стражи порядка доставили мужчину на участковый пункт полиции. При досмотре у доставленного, 24-летнего местного жителя были обнаружены несколько шариков похожего на пластилин вещества темного цвета. Химическое исследование вещества показало, что оно содержит в своем составе наркотическое средство синтетического происхождения массой 0,752 грамма, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским молодой человек рассказал, что купил наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.