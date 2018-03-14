Шесть тысяч СНИЛС для детей до сих пор не забрали родители в Вологде

В Вологде в городском управлении пенсионного фонда скопилось около 6 тысяч готовых детских СНИЛС, которые не забирают родители. Зеленые карточки изготавливаются в беззаявительном порядке на всех малышей, рожденных после октября 2013 года.

- Каждую неделю специалисты ЗАГСа отправляют в Пенсионный фонд сведения о зарегистрированных новорожденных. Примерно через неделю после приема информации свидетельства обязательного пенсионного страхования на детей уже готовы. Забрать их можно в территориальном органе ПФР по месту жительства. Для этого одному из родителей необходимо предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка, - сообщает пресс-служба регионального управления ПФР.

В Вологде страховые свидетельства можно забрать по адресу: ул. Зосимовская, 45 А, 12 окно.