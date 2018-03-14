В Великом Устюге начались ледорезные работы на Сухоне

В Великом Устюге начались ледорезные работы на реке Сухоне, общая длина прорезей составит свыше 50 км.

- Это планомерная профилактическая работа, которой предшествовали серьезные подготовительные мероприятия, среди которых и проведение ледовой разведки, и обеспечение безопасных подъездных путей, и доставка техники. Главная задача при проведении ледорезных работ – предупреждение и недопущение заторных явлений во время ледохода, - пояснил председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Александр Колычев. – Планируется, что до конца марта весь объем ледорезных работ на реке Сухона в районе Великого Устюга будет выполнен.

Ледорезные работы будут проведены на участках Сухоны протяженностью 17,5 км, задействованы четыре ледорезные машины и две баровые установки БГМ-2.

По данным пресс-службы областного правительства, в конце марта стартуют ледорезные работы и на реке Северная Двина на территории Вологодской и Архангельской областей. По предварительным данным, общая длина прорезей составит 141,5 км на участках общей протяженностью 70 км 700 м.

Как пояснил начальник «Аварийно-спасательной службы Вологодской области» Алексей Лучинский, с 14 марта совместными усилиями администрации Великоустюгского муниципального района и волонтеров будут проведены работы по чернению льда на реках Сухона и Северная Двина в районе города Великий Устюг.

«В настоящее время согласованы участки по чернению льда. В основном они расположены на реке Сухоне от автомобильного моста до ледовой переправы Великий Устюг – Кузино, - рассказал Алексей Лучинский. - Цель чернения льда - разрушение ледового полотна за счет естественных процессов - усиленного прогревания солнцем. Лед в местах чернения намного быстрее тает и разрушается. При чернении применяется зола, которая не наносит ущерб экологии».

С 26 марта начнутся подготовительные мероприятия по проведению взрывных работ для ослабления ледовых полей Сухоны и Северной Двины. Взрывать лед на реках планируют в начале апреля.