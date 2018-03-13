В Вологде снова загорелся расселенный дом в переулке Водников

В Вологде сегодня днем вновь загорелся расселенный дом №28 в переулке Водников. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» в 15:15, спустя несколько минут пожарные уже были на месте.

- Локализовать пожар удалось довольно быстро, но проливка в данный момент продолжается. Причина пожара устанавливается, - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, в прошлый раз крыша здания загорелось в ночь на 24 мая 2017 года. Тогда предварительной причиной возгорания было названо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", этот дом был расселен в 2016 году, снести его должны были до конца января 2017 года.

Добавим. что соседний дом № 26 также горел уже два раза.