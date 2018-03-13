Фестивалю «Голос ремесел» в Вологде планируют в два раза урезать бюджет и перенести сроки проведения

Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» в Вологде под угрозой закрытия. Организаторы сообщили Newsvo, что администрация города планирует в два раза урезать бюджет на его проведение и перенести «Голос ремесел» с Дня города на День России. Из-за этого может возникнуть много проблем, мешающих проведению фестиваля.

Планировалось, что в 2018 году фестиваль проведут с 28 июня по 1 июля. Эти даты были в календаре организаторов вплоть до недавнего времени.

- Все вроде бы шло нормально, где-то 20 февраля окончательно установили даты, как вдруг 28 февраля нам сообщают такую «радостную» весть – фестиваль переносится на 12 июня ( с 12 по 14 число) и сокращается бюджет. Если в 2017 году на фестиваль выделили около 7 млн рублей, а на 2018 год планировалось около 6 млн, то теперь нам предлагают уложиться в 3 с лишним миллиона, - рассказала Newsvo художественный руководитель Центра ремесел «Резной палисад» и режиссер фестиваля Снежана Малашина.

Она уверена, что сокращение бюджета превращает фестиваль в обычную ярмарку, лишает организаторов возможности проведения конкурсов среди мастеров, лекционных и концертных программ. Кроме того, переснос сроков ставит под угрозу участие в «Голосе ремесел» многих ремесленников, которые в эти дни должны были принять участие в других мероприятиях и фестивалях.

Чиновники объясняют перенос сроков желанием "развести потоки туристов", которые приезжают в Вологду на День города и на «Голос ремесел». Зачем это делать, непонятно.

- Многие мастера уже отказываются к нам ехать, потому что у них на это время были запланированы другие поездки на другие фестивали. Лето у них кормит весь год. Вот кузнецы, например. У них совпал с нами фестиваль кузнечный в Карелии, и они из-за нас попросили перенести тот фестиваль на другие числа, и это сделали. И как мы теперь будем выглядеть в их глазах? - говорит Снежана Малашина.

Члены жюри конкурсов мастеров – зачастую преподаватели высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, они не смогут приехать на фестиваль, поскольку в июне во многих вузах еще принимают экзамены у студентов. Концертные коллективы также планируют свою деятельность заранее, с кем-то из музыкантов уже была договоренность на 28 июня – 1 июля, и привезти их на две недели раньше будет невозможно. Кроме того, французская делегация, которая уже купила билеты на запланированные даты, требует компенсации затрат.

- Многие вологжане не смогут посетить фестиваль, т.к. уезжают на длинные выходные из города. Изначально фестиваль шел четыре дня: да будних и два выходных. Вологжане могли посетить фестиваль и сделать покупки в четверг, пятницу после работы и в обеденный перерыв. Теперь же фестиваль планируется с 12 по 14 июня, а это три выходных дня. Зная об этом, многие будут планировать выезды за город на все выходные дни, и город опустеет. Это приведет к малой покупательской способности и непривлекательности фестиваля для мастеров-ремесленников, - говорится в петиции, которую ремесленники направили в адрес мэра Вологды Сергея Воропанова.

В городской администрации корреспонденту Newsvo сообщили, что «окончательное решение о сроках проведения фестиваля и его финансировании» пока не принято. Это произойдет в ближайшую неделю.

- Самое обидное, что это было все объявлено очень подло – в последний момент. Если бы нам сказали заранее, тоу, конечно, мы бы постарались отрекламировать и уложиться в указанную сумму, но сейчас, когда работа над фестивалем идет вовсю, так не делается. Это убийство фестиваля, - говорит Снежана.

Напомним, фестиваль «Голос ремесел» проходит в Вологде с 2014 года. В 2016 году в нем приняли участие около 3,5 тысяч человек из 40 регионов России, а также Финляндии, Белоруссии, Сербии, Франции.