Спектакль из Вологды об Эдит Пиаф стал лауреатом международного театрального фестиваля «CHELoBEK TEATPA»

13.03.2018 [Культура]

Вологодский Камерный театр принял участие в VI международном театральном фестивале-лаборатории «CHELoBEK TEATPA», который в начале марта проходил в Челябинске.

- Мы возили туда музыкальную исповедь по песням Эдит Пиаф и пьесе Нины Мазур, которая называется: "Это я - Эдит Пиаф" в исполнении Ирины Джапаковой.  Это прозвучало - очень! Чтоб не сказать фурор,- рассказал художественный руководитель Камерного тетра Вологды Яков Рубин.

Моноспектакль стал лауреатом фестиваля. Камерный театр получил приглашение выступить с "Это я - Эдит Пиаф" на фестивале в Люксембурге. Яков Рубин также добавил, что в ближайшее время с этим же спектаклем театр едет в Ереван и Бишкек. 

- Фестиваль действительно крупный. Такой в профессиональном смысле интересный, ценный, потому, что он действительно занимается человеком в театре: актером, режиссером. После постановки объявляются обсуждения. В конце спектакля любой желающий, независимо от того, является ли он участником фестиваля, может высказать свое мнение об игре актера, о работе режиссера. На следующее утро экспертный совет фестиваля из пяти театральных международных критиков подробно разбирает актерскую работу, режиссерскую работу, спектакль в целом и его значение в театральной жизни Мира. Я такого еще не видела нигде! - рассказала актриса Ирина Джапакова.

Моноспектакли в афише фестиваля были заявлены впервые. Всего на суд зрителей и жюри было представлено пять монопостановок.

- Был актер из Нью-Йорка, было два спектакля из Москвы, спектакль из Владимира и Вологда. Еще что важно:  что на любой фестиваль, на который мы приезжаем, никого не интересует наша юридическая форма. Все говорят: а это театр из Вологды. Никто никак не акцентируется:  государственный - негосударственный и т.д. Главное -  театр из Вологды. Ой, вологжане, опять удивили! Вологжане опять потрясли. Это важно! Спасибо Якову Романовичу, я постаралась и, вроде бы, не подвела Вологду, - говорит Ирина Джапакова.

Яков Рубин также рассказал, что в Челябинском фестивале Камерный театр участвует уже пятый раз:

- Я на своей памяти объехал полсотни фестивалей по всему миру и всерьез считаю, что Челябинский, на сегодняшний день, это самый серьезный  и важный фестиваль развития, в том числе, и Российского театра.

Тэги: камерный театр
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