В Вологде открылся визовый центр Германии

В Вологде с сегодняшнего дня можно оформить визу в Германию. Новое направление открылось в визовом центре Вологды VFS Global на Пречистенской набережной, 34а.

В центре возможна подача заявления только на стандартное рассмотрение, документы принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, за исключением праздников. Выдача паспортов также производится с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

Ранее жители Вологодской области могли обратиться за получением визы в Германию в сервисно-визовый центр в Санкт-Петербурге или Архангельске.