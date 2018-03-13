В Вологде открылся визовый центр Германии

13.03.2018 [Общество]

В Вологде с сегодняшнего дня можно оформить визу в Германию. Новое направление открылось в визовом центре Вологды VFS Global на Пречистенской набережной, 34а.

В центре возможна подача заявления только на стандартное рассмотрение, документы принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, за  исключением праздников. Выдача паспортов также производится с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

Ранее жители Вологодской области могли обратиться за получением визы в Германию в сервисно-визовый центр в Санкт-Петербурге или Архангельске.

Тэги: виза
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