176 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в Вологодской области на прошлой неделе. Треть всех заболевших – дети, сообщает региональный департамент здравоохранения.

С 5 по 11 марта 9,7 тысяч жителей Вологодской области (6,5 тысяч – дети) заболели ОРВИ. Кроме того, в области в предыдущие семь дней зарегистрировано 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа в Вологде, Череповце и Великом Устюге. При этом показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога на 9,2 % и ниже уровня предыдущей недели на 29 %.

По данным вологодского управления Роспотребнадзора, в январе-феврале 2018 года в регионе зарегистрировано 1606 случаев внебольничной пневмонии (на 531 случай больше, чем год назад), 34 случая гриппа, 85,5 тысяч случаев ОРВИ.