В Вологодской области на 5% увеличили количество бюджетных мест в колледжах и техникумах

В Вологодской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы, сообщает пресс-служба областного правительства. С 1 марта на сайтах учебных заведений размещается информация для абитуриентов и их родителей о правилах приема, а также перечень профессий и специальностей на 2018-2019 учебный год.

- С целью предоставления возможности всем желающим получить среднее профессиональное образование департамент образования области ежегодно увеличивает объемы бюджетных мест для приема. На 2018-2019 учебный год выделено 5820 бюджетных мест, что на 5 % больше принятых на обучение в прошлом году. Прием будет осуществляться по востребованным экономикой региона профессиям и специальностям, - рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова.

До 1 июня на сайтах образовательных учреждений будут опубликованы данные о количестве бюджетных и платных мест, правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний по некоторым специальностям творческой, художественной, спортивной направленности, информация о наличии общежитий и количестве мест в них.

Непосредственно прием заявлений от поступающих в колледжи и техникумы начнется с 20 июня. Документы могут быть поданы в приемную комиссию в самом учреждении или в электронном виде через портал государственных услуг. Соответствующие инструкции размещены на сайте департамента образования области и сайтах профессиональных образовательных организаций. Основной прием заявлений заканчивается до 15 августа, а до 25 ноября продолжится набор на профессии и специальности, по которым остались невостребованные бюджетные места.

В этом году для приема уже открыто 10 новых профессий и специальностей по перечню ТОП-50 и ТОП-регион (самые востребованные в Вологодской области специальности): это обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (Вологодский колледж связи и информационных технологий), информационные системы и программирование (Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. Чкалова), сетевое и системное администрирование (Сокольский лесопромышленный политехнический техникум), гостиничное дело (Вологодский колледж технологии и дизайна), технология парикмахерского искусства (Вологодский колледж технологии и дизайна), технология эстетических услуг (Вологодский колледж технологии и дизайна), графический дизайнер (Вологодский колледж технологии и дизайна), техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (Сокольский лесопромышленный политехнический техникум), мастер отделочных строительных и декоративных работ (Вологодский строительный колледж), монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина).

В 2018 году в Вологодской области также увеличилось количество учреждений, осуществляющих прием по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – выпускников коррекционных школ.