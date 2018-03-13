В Вологодском районе ищут лихача на снегоходе, который насмерть сбил собаку

Оксана Крылова

Неизвестный мужчина на огромной скорости пронесся на снегоходе по реке Лежа: рыбака снесло воздушной волной, а собаку сбило насмерть. Хозяин погибшей лайки написал заявление в полицию, но виновника пока не нашли.

Рыбалка

Последняя рыбалка на реке Лежа (ред. - 1,2 км до деревни Лобково Вологодского района) для Сергея и его дочери закончилась семейной трагедией. Лихач на снегоходе сбил насмерть их любимца - западно-сибирскую лайку по кличке Грей. По словам очевидцев, исход этого инцидента мог бы быть еще страшнее: двух рыбаков лихач едва не сбил, другого мужчину снесло воздушной волной с рыбацкого чемоданчика.

3 марта в гости к Сергею приехала его дочь. Они решили съездить порыбачить, взяв с собой своего четвероногого друга Грея. Со слов Сергея, народу в этот день на реке было очень много, погода стояла отличная.

- Вывели его на поводке. Посмотрели, все вроде спокойно. Собака нормально себя с людьми ведет, не агрессивная. Отпустили ее с поводка, стали рыбачить. На реке очень оживленно, снегоходы ездят, каракаты самодельные, как в одну сторону Устья, так и в другую. Грей посмотрит вслед, пробежится туда- обратно, потом оглянется на нас и к нам бежит, - вспоминает Сергей.

Около 11 часов утра на реке внезапно появился лихач на снегоходе. Он несся с такой скоростью, что сидевшего в нескольких метрах от «тропы» снегоходов рыбака снесло воздушной волной со его рыбацкого чемоданчика.

- Мы еще смеялись. Гадали, то ли напился, то ли ветром снесло. Только позже узнали, что произошло на самом деле, - рассказывает Сергей.

Грей с хозяйкой

«Он не ехал - летел!»

Спустя примерно час снова раздался уже знакомый рев снегохода.

- Я меняю ножи на шнеке, собака бегает неподалеку, метрах в 100. И вдруг хлопок. Понимаю, что случилось что-то страшное, поворачиваюсь. Собака летит, вращается вокруг своей оси над землей. Снегоход останавливается, мужчина выходит и идет по направлению к собаке. Видит, что мы идем к нему, садится обратно в снегоход и уезжает, - рассказывает Сергей.

Еще одна компания рыбаков к месту трагедии была ближе, в 30 метрах.

- Мы рыбачили на середине реки. Собака лежала метрах в 30 от нас, недалеко от трассы (ред. - трасса - проложенная тропа по которой ездят снегоходы). Он не ехал - летел! Я первый раз видел, чтоб снегоход гнал с такой скоростью. Собака только вскочить успела, она не успела среагировать. Ее стукнуло корпусом снегохода, и она отлетела метров на 30. Снегоход протянуло еще на 50 метров. Он остановился рядом с еще одной компанией рыбаков. Вышел, посмотрел, пластмасска у него там отлетела. Спросил, есть ли егерь среди рыбаков, после чего сел и уехал, - рассказал Константин, рыбачивший в тот день на реке.

Когда Сергей с дочерью и рыбаками подошли к Грею, собака была уже мертва.

- Мы подошли, никаких движений. Рана на животе от удара, брюхо распорото. Помогли хозяину его на сани загрузить. Они уехали, а мы остались. Понятно, что рыбалка на этом закончилась, - вспоминает Константин.

Рыбаки пошли в сторону устья Комелы в надежде что-то разузнать про лихача. Однако выяснилось, что никто его не знает и раньше не встречал. В этот день его видели, когда он проезжал мимо, и, со слов рыбаков, снегоход чуть не сбил двоих из них. По словам очевидцев, мужчина был немолодой.

Сергей написал заявление в районную полицию. Заявление там приняли, но пояснили, что умерить пыл лихача не удастся.

- Сказали, он не на машине и не на дороге, а за рулем снегохода и на реке, прав не лишить, - говорит Сергей.

«Он как человек был, разве что не говорил»

Сергей считает, что мужчина за рулем "Ямахи" - не частый гость в тех местах, иначе его бы знали. Вологжанин просит очевидцев трагедии откликнуться.

- Люди адекватные гоняют, но там, где никого нет. А река ведь сейчас в выходные, как населенный пункт - полна народа. Кто-то с детьми едет, кто-то с животными. Многие рыбаки в наушниках сидят, музыку слушают. На такой скорости летел. В этот раз собака попалась... Могут ехать из-за поворота, встретиться и все. С такой скоростью отвернуть невозможно, - рассказывает Сергей.

В апреле Грею исполнилось бы два года. Жизнь Сергея и его супруги Людмилы он перевернул на 180 градусов.

- Мы очень любим животных, у нас и собаки были, и кошки. Таких собак не было, очень интересный пес. Он как человек был, разве что не говорил. Если ему что-то надо было, объяснял на разных тонах, - вспоминает Людмила. - Все время с ним, все ради него: лыжи купили, на лыжи встали. До этого никогда не ездили на лыжах. Каждые выходные ему посвящаешь. Собака охотничья, ей нельзя сидеть в будке, - добавляет Сергей. - Тот, кто занимаются охотой, понимают, что такое охотничья собака, как ее вырастить со щенка до взрослого пса, чтоб след брал,... С ним и поговорить можно было, и поругаться. А улыбался как…

Cупруги не могут сдержать слез.

Сергей и его семья ищет свидетелей трагедии, а также ее виновника. Всем, кто обладает какой-то информацией, просьба сообщить по тел: 8 921 538 39 97 (Людмила)