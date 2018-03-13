16-летний подросток, напавший с ножом на двух девушек в Вологде, страдает психическим расстройством

В Вологде передали в суд уголовное дело 16-летнего подростка, осенью прошлого года напавшего с ножом на двух девушек в районе Пошехонского шоссе. Экспертиза показала, что мальчик страдает психическим расстройством.

По версии следствия, вечером 8 октября прошлого года подросток вдруг, в силу своего заболевания, решил, что ему нужно в ближайшее время уехать из Вологды, для этого ему нужны были деньги. Находясь на улице Казакова, мальчик подошел к вышедшей из подъезда жилого дома 30-летней женщине, достал кухонный нож и, демонстрируя его, потребовал деньги. Потерпевшая, испугавшись нападавшего, не выполнив его требование, убежала.

- После этого несовершеннолетний, идя по тротуару возле проезжей части Пошехонского шоссе заметил идущую впереди себя ранее незнакомую ему девушку. Догнав ее перед началом пешеходного перехода через проезжую часть Пошехонского шоссе, подросток без определенной цели и мотива, ударил девушку клинком ножа в заднюю поверхность грудной клетки и с места происшествия скрылся. Потерпевшей оказали помощь медики, прибывшие по сообщению очевидцев. Ранение потерпевшей специалисты квалифицировали, как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Как сообщалось ранее, вычислить подростка удалось с помощью камер видеонаблюдения. Просмотрев записи, оперативники составили фоторобот подозреваемого, ориентировка была передана всем дежурившим нарядам полиции. В этот же день из отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде поступила ориентировка на несовершеннолетнего, который ушел из дома и пропал.

- Старший участковый полиции Максим Васильев, сравнивая описания подозреваемого в совершении преступлений и пропавшего подростка, пришел к выводу, что это одно и то же лицо. Отработав полученную информацию участковый вышел на подозреваемого, им оказался молодой человек 2001 г.р. – сообщает УМВД.

Молодой человек был задержан, комиссия судебно-психиатрических экспертов пришла к выводу, что в момент совершения преступления и сейчас подросток страдает психическим расстройством. Болезнь лишала его способности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело, возбужденное по статьям «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», направлено в суд для решения вопроса о применении к подростку принудительных мер медицинского характера.