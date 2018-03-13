Череповецкие лыжники стали победителями двух международных соревнований

Череповчанин Андрей Ламов стал победителем Кубка мира по спортивному ориентированию, финал которого прошел в минувшие выходные в США. Андрей выиграл три гонки на этапах Кубка мира в сезоне 2017/18, а также стал Чемпионом Европы на средних дистанциях и выиграл спринт в финале Кубка мира.



Команда ДЮСШ №4 Череповца стала Чемпионом мира в общем зачете по спортивному ориентированию на лыжах в дисциплине троеборье. В составе нашей команды выступали Виктория Федина, которая заняла первое среди юниорок 18-20 лет. Ксения Цирульникова стала пятой, Мария Кузьминых - седьмой.