Череповецкие лыжники стали победителями двух международных соревнований

13.03.2018 [Спорт]
Череповецкие лыжники стали победителями двух международных соревнований

Череповчанин Андрей Ламов стал победителем Кубка мира по спортивному ориентированию, финал которого прошел в минувшие выходные в США. Андрей выиграл три гонки на этапах Кубка мира в сезоне 2017/18, а также стал Чемпионом Европы на средних дистанциях и выиграл спринт в финале Кубка мира.

Команда ДЮСШ №4 Череповца стала Чемпионом мира в общем зачете по спортивному ориентированию на лыжах в дисциплине троеборье. В составе нашей команды выступали Виктория Федина, которая заняла первое среди юниорок 18-20 лет. Ксения Цирульникова стала пятой, Мария Кузьминых - седьмой.

Тэги: лыжный спорт
Фото: спорт-центр35.рф
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