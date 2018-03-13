В Великом Устюге объединили политехнический и автотранспортный техникумы

13.03.2018 [Общество]

В Великом Устюге политехнический и автотранспортный техникумы объединили в многопрофильный колледж. Соответствующий приказ опубликован на сайте департамента образования Вологодской области.

- Реорганизовать бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Вологодской области «Великоустюгский политехнический техникум» (…) путем присоединения к нему бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский автотранспортный техникум» (…) в срок до 28 февраля 2018 года. Установить наименование реорганизуемого учреждения после завершения процедуры реорганизации - бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж», - говорится в документе.

По данным местного издания «Народный вестник», возглавил вновь образованный многопрофильный колледж Андрей Башкин — член партии «Единая Россия» и депутат городского Совета МО «Город Великий Устюг», а часть территории и зданий автотранспортного техникума передадут местной епархии.

Чтобы выяснить, с какой целью проводится реорганизация и почему часть имущества передают церкви, корреспондент Newsvo позвонил в департамент образования Вологодской области. Там нас попросили оформить официальный запрос, на который мы ждем ответа.

Тэги: образование, церковь
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