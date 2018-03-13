В Вологде за невыплату зарплат будут судить экс-руководителя «Корпорации Вологдалеспром»

13.03.2018 [Общество]
В Вологде за невыплату зарплат будут судить экс-руководителя «Корпорации Вологдалеспром»

Бывший руководитель ОАО «Корпорация Вологдалеспром» предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и невыплату заработной платы. По данным Newsvo, речь идет об Алексее Полысаеве.

По версии следствия, 68-летний обвиняемый, будучи президентом ОАО «Корпорация Вологдалеспром», ставшей 100-процентным учредителем ООО «Премиум-Лес», создал такие условия, при которых последнее имело постоянную кредиторскую задолженность перед организацией-учредителем. При этом он не перечислял в полном объеме деньги за поставленную ООО «Премиум-Лес» продукцию и создал таким образом условия для невыплаты заработной платы 148 работникам общества на сумму более 11 миллионов рублей в период с 1 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года.

4 миллиона рублей задолженности были погашены в период расследования. По ходатайству следователей судом также арестовано имущество организации и обвиняемого на сумму более 12 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: невыплата зарплаты
На фото - арестованное у предпринимателя имущество. Предоставлено СУ СК РФ по Вологодской области
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