Здание на Мира, 34 в Вологде, в котором разместится картинная галерея, обещают открыть до конца 2018 года

13.03.2018 [Общество]
Здание на Мира, 34 в Вологде, в котором разместится картинная галерея, обещают открыть до конца 2018 года

100 млн рублей из областного бюджета направят в 2018 году на реконструкцию здания на Мира, 34, в котором разместится картинная галерея. До конца декабря 2018 года оно должно быть открыто для посетителей, сообщает сайт областного правительства.

Ранее заявлялось, что в здании необходимо устанавливать лифт, делать систему вентиляции для экспонирования и хранения картин, проводить косметический ремонт.

Напомним, сроки переезда картинной галереи в новое здание уже переносились несколько раз. В 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте-апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи – на лето 2017 года.

Весной 2017 года начальник департамента культуры Владимир Осиповский заявил, что картинная галерея сможет переехать в новое здание не раньше конца 2018 года.

Тэги: картинная галерея
Сюжет: Выселение Картинной галереи
Фото: Newsvo
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