Четыре района Вологодской области получат субсидии на капремонт и строительство водопроводов

Шекснинский, Грязовецкий, Вологодский и Кирилловский районы получат субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт водопроводов. Об этом накануне заявил глава региона Олег Кувшинников.

- Мы запускаем масштабную программу по улучшению качества питьевой воды, отвечающей всем требованиям безопасности, - подчеркнул губернатор. - На первом этапе предусмотрены субсидии четырем муниципальным районам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Сумму 57,2 млн. рублей разделят Шекснинский (27,7 млн.), Грязовецкий (6,6 млн.), Вологодский (12,6 млн.) и Кирилловский (10,3 млн.) районы. Следующей площадкой для реализации программы станет Вологда.

Напомним, что в рейтинге регионов по качеству жизни за 2016 год Вологодская область заняла самое последнее место, 85-е из 85, по доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Качественной питьевой водой у нас пользуются лишь 43% жителей области.

Улучшить качество питьевой воды в области должна была региональная программа «Вода Вологодчины», которая была рассчитана на семь лет. Начала она свою работу в 2010 году, однако проблема до сих пор не решена.