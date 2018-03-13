Четыре района Вологодской области получат субсидии на капремонт и строительство водопроводов
Шекснинский, Грязовецкий, Вологодский и Кирилловский районы получат субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт водопроводов. Об этом накануне заявил глава региона Олег Кувшинников.
- Мы запускаем масштабную программу по улучшению качества питьевой воды, отвечающей всем требованиям безопасности, - подчеркнул губернатор. - На первом этапе предусмотрены субсидии четырем муниципальным районам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Сумму 57,2 млн. рублей разделят Шекснинский (27,7 млн.), Грязовецкий (6,6 млн.), Вологодский (12,6 млн.) и Кирилловский (10,3 млн.) районы. Следующей площадкой для реализации программы станет Вологда.
Напомним, что в рейтинге регионов по качеству жизни за 2016 год Вологодская область заняла самое последнее место, 85-е из 85, по доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Качественной питьевой водой у нас пользуются лишь 43% жителей области.
Улучшить качество питьевой воды в области должна была региональная программа «Вода Вологодчины», которая была рассчитана на семь лет. Начала она свою работу в 2010 году, однако проблема до сих пор не решена.
- К сожалению, программа «Вода Вологодчины» на сегодняшний день деньгами не наполнена. Нет этих денег по одной простой причине: раньше эта программа частично финансировалась за счет федерального бюджета, сейчас она не финансируется. Любое решение вопроса по финансированию федеральными деньгами каких-то программ требует, во-первых, чтобы эта программа финансировалась из регионального бюджета, и тут мы попадаем в ситуацию, что ответственность за воду несут муниципальные образования, все, что связано с водой, находится в собственности муниципальных образований. А для того, чтобы войти в федеральную программу, нужно показать софинансирование регионального бюджета, - сказал журналистам летом 2017 года замгубернатора Виталий Тушинов.