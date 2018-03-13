Череповчанина, отсидевшего 16 лет в колонии за педофилию, снова отправили в тюрьму за такие же преступления

13.03.2018 [Происшествия]

47-летнему череповчанину вынесли приговор за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, сообщает региональное управление следственного комитета.

Осужденный в 2001 году за непристойные домогательства по отношению к малолетнему ребенку, мужчина освободился из тюрьмы в 2017 году. 18 мая 2017 года пьяный обвиняемый, увидев на детской площадке группу детей 8-11 лет, непристойно обнажился перед ними. Спустя несколько дней, на другой игровой площадке он совершил аналогичные действия в присутствии двух девочек, 8 и 10 лет, а также двух подростков постарше, 13 и 15 лет.

Испуганные дети сообщили о случившемся полицейским, которых встретили на улице, и  мужчина был доставлен следователям СКР для разбирательства. По ходатайству следствия уже 25 мая 2017 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета по результатам расследования признали в качестве потерпевших 10 детей, по делу проведен ряд комплексных психолого-психиатрических исследований, разысканы и допрошены прямые и косвенные свидетели произошедшего, проведен весь комплекс следственных мероприятий, позволивших предъявить череповчанину обвинение в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовные дела были возбуждены по двум эпизодам «иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» и по  ч. 5 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Суд назначил череповчанину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности в детских учреждениях сроком на 7 лет.

Тэги: педофилы
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