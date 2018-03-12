Нечистоты в законе: житель Бабаева судится, чтобы с его участка убрали выгребную яму прокуратуры

Наталья Рюмина

Демьян Смола живет на улице Луначарского 35 в Бабаеве, а в соседнем доме № 33 находится прокуратура Бабаевского района. Выгребная яма, куда стекают нечистоты из туалета в здании ведомства, частично занимает огород жителя. Весной дренажные трубы в яме протекают, и все содержимое ямы, по словам Демьяна, просачивается на его огород. Однако и районный, и областной суд считают, что при этом ничего не нарушается.

Неприятное соседство

Сначала Демьян Смола пытался урегулировать проблему в досудебном порядке. 31 мая 2017 года он обратился в администрацию города Бабаево с жалобой на несанкционированное размещение сливной ямы на его земельном участке. Там ему посоветовали обратиться в суд. В июне 2017 года Демьян обратился в прокуратуру Бабаевского района, в чьем «ведении» находится выгребная яма, однако там его заявление направили для разрешения… в администрацию города Бабаево.

13 октября 2017 года Демьян Смола обратился в Бабаевский районный суд с исковым заявлением, в котором просил обязать прокуратуру демонтировать сливную яму и подведенную к ней трубы с его участка за свой счет. В декабре Бабаевский районный суд принял решение отклонить иск мужчины в связи с его необоснованностью.

Здание прокуратуры находится в собственности Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области. Прокуратуре Бабаевского района оно предоставлено в бессрочное пользование. Здание достаточно старое и не подключено к центральной канализации.

Согласно данным из решения суда, дом на Луначарского 33 построен в 1985 году. При его строительстве никаких норм нарушено не было. Однако в 2010 году соседний с ведомством участок приобрел себе в собственность Дмитрий Смола. Изначально выгребная яма «соседей» не вызывала его беспокойства, однако со временем она переполнилась настолько, что нечистоты, по словам юриста Демьяна Смолы, стали просачиваться сквозь землю на его огород.

По мнению Демьяна Смолы, яма расположена с нарушениями СанПина 42-128-4690-88 и СНиПа 2.04.02-84, а также СНиПа 30-02-97. Данные нормы касаются водонепроницаемости, исключающей возможность загрязнения окружающей среды: почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха.

На кадастровом плане четко видно, где проходит граница соседних участков и как выгребная яма прокуратуры «залезла» на территорию жителя. Однако Демьян проиграл все суды и не смог обязать собственника здания убрать с его земли зловонную яму.

Кадастровый план. Слева - участок, на котором находится здание прокуратуры, справа - участок Демьяна. На границе между ними выгребная яма.

Не нравится - переезжайте

В суде Демьян пояснил, что доступ к яме возможен только с его огорода. Очистка ямы должна проводиться не реже, чем раз в полгода, но Демьян сказал, что этого не делается. При этом на участке Демьяна есть скважина с питьевой водой. По его словам, пользоваться он ей не может, так как боится, что нечистоты попадают в воду.

«На территории моего участка, в доме, расположена скважина с питьевой водой, которая располагается от выгребной ямы менее, чем на расстоянии 20 метров, в связи с чем я не могу использовать эту воду. У собственника здания имеются возможности подключиться к расположенной в непосредственной близости центральной канализации», - пояснил суду мужчина.

Представитель районной прокуратуры в суде сказал, что Демьян Смола может просто расторгнуть договор купли-продажи дома с участком, если его что-то не устраивает.

«Расположением выгребной ямы не нарушаются права Смола Д.А. и членов его семьи. Доказательств нарушений права им не представлено. Очистку выгребной ямы возможно организовать. Здание прокуратуры Бабаевского района возведено в 1989 году, принадлежит прокуратуре Вологодской области. Жилой дом и земельный участок приобретены Дмитрием в 2010 году, он имеет право расторгнуть договор купли-продажи. Прокуратура Бабаевского района не является юридическим лицом», - пояснили в суде представители ответчика.

Демьян Смола в качестве ответчиков в суде указал Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области, прокуратуру Бабаевского района Вологодской области и прокуратуру Вологодской области.

Представители Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области в суд не явились, но в письменном отзыве пояснили, что здание на Луначарского 33 находится в собственности российской Федерации и на праве оперативного управления закреплено за прокуратурой Вологодской области.

«Истцом не предоставлено доказательств, что сливная яма имеет отношение к зданию, занимаемому прокуратурой Бабаевского района, а также то, что ответственность за содержание здания, переданного в оперативное управление, несет Территориальное управление», - следует из отзыва.

Это утверждение в отзыве выглядит как минимум странно с учетом того, что районная прокуратура не отрицает, что нечистоты из занимаемого ими здания стекают в эту яму.

Суд, аргументируя свой отказ в иске, сослался на то, что у Демьяна нет доказательств того, что «нахождение выгребной ямы у зданий, расположенных по вышеуказанным -адресам, нарушает его права».

Для 80-х годов - норма

Слева в траншее видна стена выгребной ямы, сквозь которую ее содержимое просачивается на огород. Траншею Демьян сделал, чтобы показать местным властям, что нечистоты проникают в почву.

Суд не принял во внимание даже акт обследования земельного участка, которое было проведено 20 сентября 2017 года органами местного самоуправления. Данным актом была определена необходимость выноса выявленных объектов с участка Демьяна (это приемный и дренажный колодец) и подключение системы водоотведения к центральной канализации сети от здания Бабаевской районной прокуратуры.

Когда Демьян Смола указал на эту необходимость подключения здания прокуратуры к центральной канализации, суд эти доводы не принял во внимание:

«Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Так как здание прокуратуры построено в 80-х годах прошлого века – отсутствие выгребной ямы будет нарушением санитарных норм, предъявляемых к административным зданиям», - пояснил свое решение суд.

Кроме того, в суде указали, что Бабаевская районная прокуратура не является юридическим лицом, а потому не может являться надлежащим ответчиком, и отказали мужчине в удовлетворении иска.

В прокуратуре Вологодской области пояснили, что выгребная яма постоянно чистится, а участок, на котором находится выгребная яма, Дмитрию не принадлежит. Между тем, это не совсем так: согласно кадастровому плану, яма занимает оба участка - и территорию возле здания прокуратуры, и огород Демьяна.

Сейчас администрация Бабаевского района готовит иск в арбитражный суд об изъятии участка у Демьяна Смолы. Председатель комитета имущественных отношений Бабаевского муниципального района Николай Кузенков пояснил Newsvo, что они будут разбираться с этим участком. По его словам, решить вопрос с подключением здания прокуратуры к централизованной канализации не так просто, поскоьку нельзя подключать одно здание, игнорируя другие. А это огромные деньги, которых нет ни у администрации города, не у администрации района.

Между тем, даже если у Демьена Смолы юридически изымут тот участок, который занят ямой, проблему это не решит, ведь содержимое ямы все так же будет просачиваться на его территорию.

Демьян проиграл апелляцию и сейчас готовит кассационную жалобу, с тревогой ожидая потепления, когда нечистоты снова потекут к его огороду.