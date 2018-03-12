Под Сямжей полиция остановила грузовик с ворованным лесом, которым управлял водитель без прав

В Сямженском районе полицейские задержали 50-летнего водителя грузовика, перевозившего ворованный лес. У мужчины не было документов на управление машиной.

Груженый хвойными и лиственными деревьями «Урал» полицейские остановили на автодороге Сямжа-Харовск. Мужчина-водитель не смог представить документы на древесину, а также пояснить ее происхождение.

- Также в ходе проверки полицейские установили, что на транспортное средство у водителя не имеется документов и грузовик не зарегистрирован в установленном порядке. Водитель в том числе не имел права на управление транспортным средством, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении мужчины составлен материал об административном правонарушении, ему предстоит выплатить денежный штраф размером от 5 до 15 тысяч рублей. В настоящее время автомашина «Урал» арестована. Полицейские ищут место, в котором была вырублена древесина.