В Вологде вслед за Череповцом проезд в общественном транспорте 18 марта сделали бесплатным

Администрация Вологды объявила, что в день президентских выборов, 18 марта, проезд в городском общественном транспорте будет бесплатным. Кондукторы при этом работать не будут, предъявлять какие-то документы не требуется.

Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, определенному для каждого конкретного маршрута. На линию автобусы и троллейбусы выйдут в 7.30, а завершат работу в 22.30.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, будут организованы два дополнительных автобусных маршрута, с помощью которых вологжане смогут добраться до удаленных избирательных участков. Это две крупные точки для голосования: школа № 37 по адресу: Архангельская, 11, где организовано сразу 4 УИКа и голосует в общей сложности свыше 8700 избирателей, а также участок по адресу: Строителей, 10, где разместятся два избирательных участка.

Первый дополнительный маршрут: Осановский пр. (остановки «Новое», «По требованию», Осановский проезд) – Осаново (ост. «Осаново») – М. Конева – Архангельская (ост. в районе дома № 7 и № 11 по ул. Архангельской).

Второй дополнительный маршрут: Рыбкино (ост. «Рыбкино») – Железнодорожная (ост. «Прилуки») – Колхозная – Строителей (ост. в районе дома № 10 по ул. Строителей).

Автобусы будут курсировать с 8.00 до 20.00. Информация с расписанием движения автобусов по дополнительным маршрутам будет размещена на избирательных участках и конечных остановках.

Напомним, что ранее о бесплатном проезде в общественном транспорте 18 марта также объявила мэрия Череповца.