Банк «Вологжанин» запускает кредитную карту «Большие возможности»

Международная кредитная карта банка «Вологжанин» открывает большие возможности для совершения желанных покупок и путешествий по всему миру. Вы можете тратить кредитные средства и не платить проценты, если возвращаете их в течение 50 дней. Важно отметить, что льготный период распространяется как на безналичные операции, так и на операции снятия наличных в банкоматах.

«В ответ на растущую заинтересованность клиентов мы создали кредитную карту с широкими возможностями для её владельцев. Теперь с кредитной картой вы сможете не только совершать покупки, но и получать дополнительный доход: 1 процент от потраченных средств возвращается на счет карты, - комментирует Алексей Грибанов, начальник отдела банковских карт ЗАО «Банк «Вологжанин». - Поскольку владельцам кредитных карт особенно важно четко контролировать операции по карте, мы установили нулевой тариф на SMS-информирование к карте «Большие возможности».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения кредитной карты можно в офисах Банка или на сайте ЗАО «Банк «Вологжанин».