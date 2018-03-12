В Череповце на 96-летнюю пенсионерку упала с крыши снежная глыба

12.03.2018 [Происшествия]

В Череповце следователи начали проверку после сообщений в СМИ о глыбе снега, свалившейся с крыши дома на 96-летнюю пенсионерку. Женщине наложили швы на затылке и лбу, родные подозревают, что у череповчанки сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел 10 марта 2018 года у дома № 43 по улице Комсомольской. На скамейке, расположенной у стены дома, сидела пожилая женщина, когда сверху рухнул снег.

- Следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего, а также они проверят соответствие порядка содержания установленных на доме козырьков требованиям безопасности, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В управляющей компании «ЖЭУ № 3», которая обслуживает дом, череповецким журналистам рассказали, что крышу чистят регулярно и снега на ней нет.

«Спрессованный снег сошел с третьего этажа, там есть цветники. У некоторых жильцов самовольно установлены козырьки, мы выдавали предписания очищать их. К тем, кто не может сделать это самостоятельно, отправляли своих рабочих», — пояснила официальному сайту Череповца директор УК «ЖЭУ № 3» Любовь Терехова.

Тэги: снег, ЖКХ
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину
В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира
«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике
В Никольске на улице нашли тело убитой 23-летней девушки
Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз
Нюксенский и Великоустюгский районы может снова затопить во время половодья
В Вологде идут поиски двух пропавших 13-летних мальчиков
Пропавших в Вологде 13-летних мальчиков нашли в торговом центре на Пошехонском шоссе
Частный инвестор хочет построить в Вологодской области завод по производству иван-чая
Алексей Мордашов занял второе место в рейтинге российских миллиардеров 2018 года
12.03.2018 [Народный репортер]

Складывается впечатление, что администрация города уходит от ответственности

642
0
07.03.2018 [Общество]

«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике

5444
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нечистоты в законе: житель Бабаева судится, чтобы с его участка убрали выгребную яму прокуратуры
Под Сямжей полиция остановила грузовик с ворованным лесом, которым управлял водитель без прав
В Вологде вслед за Череповцом проезд в общественном транспорте 18 марта сделали бесплатным
Банк «Вологжанин» запускает кредитную карту «Большие возможности»
В Череповце на 96-летнюю пенсионерку упала с крыши снежная глыба
В Череповце пьяный водитель сбил на «зебре» школьника
Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России
 
12.03.2018 [Общество]

Нечистоты в законе: житель Бабаева судится, чтобы с его участка убрали выгребную яму прокуратуры

375
0
12.03.2018 [БлогоVO]

Самый приветливый кот Вожеги

888
0
12.03.2018 [Обзор Прессы]

Лёгкие Бывалова

791
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика