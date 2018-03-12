В Череповце на 96-летнюю пенсионерку упала с крыши снежная глыба

В Череповце следователи начали проверку после сообщений в СМИ о глыбе снега, свалившейся с крыши дома на 96-летнюю пенсионерку. Женщине наложили швы на затылке и лбу, родные подозревают, что у череповчанки сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел 10 марта 2018 года у дома № 43 по улице Комсомольской. На скамейке, расположенной у стены дома, сидела пожилая женщина, когда сверху рухнул снег.

- Следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего, а также они проверят соответствие порядка содержания установленных на доме козырьков требованиям безопасности, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В управляющей компании «ЖЭУ № 3», которая обслуживает дом, череповецким журналистам рассказали, что крышу чистят регулярно и снега на ней нет.