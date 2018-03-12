В Череповце на 96-летнюю пенсионерку упала с крыши снежная глыба
В Череповце следователи начали проверку после сообщений в СМИ о глыбе снега, свалившейся с крыши дома на 96-летнюю пенсионерку. Женщине наложили швы на затылке и лбу, родные подозревают, что у череповчанки сотрясение головного мозга.
Инцидент произошел 10 марта 2018 года у дома № 43 по улице Комсомольской. На скамейке, расположенной у стены дома, сидела пожилая женщина, когда сверху рухнул снег.
- Следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего, а также они проверят соответствие порядка содержания установленных на доме козырьков требованиям безопасности, - сообщает региональное управление следственного комитета.
В управляющей компании «ЖЭУ № 3», которая обслуживает дом, череповецким журналистам рассказали, что крышу чистят регулярно и снега на ней нет.
«Спрессованный снег сошел с третьего этажа, там есть цветники. У некоторых жильцов самовольно установлены козырьки, мы выдавали предписания очищать их. К тем, кто не может сделать это самостоятельно, отправляли своих рабочих», — пояснила официальному сайту Череповца директор УК «ЖЭУ № 3» Любовь Терехова.