В Череповце пьяный водитель сбил на «зебре» школьника

В Череповце пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел сегодня возле дома №40 на улице Олимпийской около 8 часов утра.

Как сообщили Newsvo в городском ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» совершил наезд на школьника, который шел по нерегулируемой «зебре».

- Было установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения - освидетельствование показало 0,309 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха ( при максимально допустимом уровне 0,16 мг/литр), - рассказала старший инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД Анна Залюбовская.

11-летний мальчик был доставлен в больницу с ссадинами и подозрением на черепно-мозговую травму.