Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России

12.03.2018 [Экономика]

Обладателем самого большого числа государственных наград среди российских предпринимателей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

По данным РБК, помимо Мордашова (получил пять государственных наград) в топ-5 предпринимателей по числу госнаград входят Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) — у них по четыре награды. Столько же у Андрея Скоча (USM Holdings) и Алишера Усманова (USM Holdings).

Как следует из данных исследования РБК, чаще других госнаграды получают бизнесмены с активами в металлургической (более трети от всех отмеченных) или нефтегазовой отрасли (20% от всех награжденных). При этом строителям и ретейлерам, а также предпринимателям в области наукоемких технологий награды обычно не достаются. Половина российских бизнесменов, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, не имеют государственных наград.

Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
 
Тэги: Мордашов, ордена, бизнес
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину
В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира
«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике
В Никольске на улице нашли тело убитой 23-летней девушки
Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз
Нюксенский и Великоустюгский районы может снова затопить во время половодья
В Вологде идут поиски двух пропавших 13-летних мальчиков
Пропавших в Вологде 13-летних мальчиков нашли в торговом центре на Пошехонском шоссе
Частный инвестор хочет построить в Вологодской области завод по производству иван-чая
Алексей Мордашов занял второе место в рейтинге российских миллиардеров 2018 года
12.03.2018 [Общество]

Авиарейсы из Вологды в Санкт-Петербург возобновят при условии субсидирования

852
0
12.03.2018 [Происшествия]

В Харовске в расселенном жилом доме чуть не сгорели двое детей

1692
0
12.03.2018 [Экономика]

Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России

1952
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нечистоты в законе: житель Бабаева судится, чтобы с его участка убрали выгребную яму прокуратуры
Под Сямжей полиция остановила грузовик с ворованным лесом, которым управлял водитель без прав
В Вологде вслед за Череповцом проезд в общественном транспорте 18 марта сделали бесплатным
Банк «Вологжанин» запускает кредитную карту «Большие возможности»
В Череповце на 96-летнюю пенсионерку упала с крыши снежная глыба
В Череповце пьяный водитель сбил на «зебре» школьника
Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России
 
12.03.2018 [Общество]

Нечистоты в законе: житель Бабаева судится, чтобы с его участка убрали выгребную яму прокуратуры

375
0
12.03.2018 [БлогоVO]

Самый приветливый кот Вожеги

888
0
12.03.2018 [Обзор Прессы]

Лёгкие Бывалова

790
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика