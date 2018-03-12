Алексей Мордашов стал самым «орденоносным» миллиардером России
12.03.2018 [Экономика]
Обладателем самого большого числа государственных наград среди российских предпринимателей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
По данным РБК, помимо Мордашова (получил пять государственных наград) в топ-5 предпринимателей по числу госнаград входят Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) — у них по четыре награды. Столько же у Андрея Скоча (USM Holdings) и Алишера Усманова (USM Holdings).
Как следует из данных исследования РБК, чаще других госнаграды получают бизнесмены с активами в металлургической (более трети от всех отмеченных) или нефтегазовой отрасли (20% от всех награжденных). При этом строителям и ретейлерам, а также предпринимателям в области наукоемких технологий награды обычно не достаются. Половина российских бизнесменов, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, не имеют государственных наград.
Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.