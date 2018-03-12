В Никольске на улице нашли тело убитой 23-летней девушки

Мертвую 23-летнюю девушку обнаружили рано утром 10 марта на улице в Никольске, сообщает региональное управление следственного комитета. Сообщается, что тело с признаками насильственной смерти лежало на проезжей части дороги возле одного из домов. Характер травм не разглашается в интересах следствия.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты следы преступления. Точную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза.

- Следователи в настоящее время проверяют причастность к нападению на девушку ее 20-летнего бывшего молодого человека, выяснявшего с ней непосредственно перед произошедшим отношения, о чем свидетельствуют очевидцы, - сообщает региональное СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.