Клиника "Вита": До конца марта нужно успеть сделать прививку от клещевого энцефалита

12.03.2018 [Новости компаний]
Клиника "Вита": До конца марта нужно успеть сделать прививку от клещевого энцефалита

Вакцинация позволяет выработать иммунитет к такой опасной болезни, которую может вызвать укус клеща, как энцефалит. Прививка делается трехкратно по одной из двух схем, которую врач подбирает уже на приеме. Желательно первую прививку успеть сделать до конца марта или в первых чисел апреля.

Процедура проводится под контролем врачей – педиатра и аллерголога-иммунолога – как взрослым, так и детям.

«Клещи являются источником повышенной опасности, поскольку число инфекций, передающихся клещами, увеличивается с каждым годом. Согласно данным Роспотребнадзора, Вологодская область относится к территориям повышенного риска заражения, так как заболеваемость клещевыми инфекциями здесь превышает средние показатели заболеваемости по всей России. Поэтому именно вакцинация на сегодняшний день является самым надежным способ защиты от клещевого энцефалита», – комментирует врач иммунолог Елена Степанова.

Добавим, что в частном травмпункте клиники «Вита» оказывают комплексную медицинскую помощь укушенным клещами. Обученный персонал производит асептическое удаление клеща.

Также в клинике возможно проверить клеща на опасные инфекции. Сделать это можно в любой филиале клиники «Вита». Результат исследования готовится всего один день.

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится по адресу: Вологда, Карла Маркса, 80, медицинский центр «Вита».
Узнайте более подробную информацию о вакцинации, запишитесь на прием к специалистам по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тэги: Вита
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