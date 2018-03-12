Авиарейсы из Вологды в Санкт-Петербург возобновят при условии субсидирования

Продажи билетов на авиарейсы из Вологды в Санкт-Петербург возобновят только при условии финансовой поддержки из бюджета, сообщили Newsvo в руководстве Вологодского авиапредприятия.

7 марта депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий субсидирование межрегиональных рейсов, выполняющихся из аэропорта Пулково, сообщает издание «Мир новостей».

По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата Дениса Четырбока, на сегодняшний день достигнуты договоренности с Калугой, Ярославлем, Брянском и Иваново. Также идет переговорный процесс с Липецком, Саранском, Владимиром, Вологдой и Нарьян-Маром. Авиабилеты на эти направления можно будет приобрести на 30-40% дешевле, чем они продаются сейчас.

Законопроектом предусмотрено, что 50% недополученной авиаперевозчиком прибыли будет возмещаться из бюджета. Оплату второй половины поровну возьмут на себя отправляющая и принимающая стороны. В бюджет Санкт-Петербурга на осуществление этих планов уже заложены 120 млн рублей.

Сейчас рейсы из Вологды в Санкт-Петербург и обратно не осуществляются. Как сообщили Newsvo в руководстве Вологодского авиапредприятия, продажи билетов на эти рейсы закрыты с 2017 года из-за отсутствия субсидирования. В случае финансовой поддержки из бюджета они возобновятся.

Напомним, авиасообщение Вологды с Петербургом возобновилось летом 2013 года, но уже конце 2015 года появилась информация об убыточности этого рейса. По словам специалистов, даже с господдержкой они едва «сводил концы с концами».