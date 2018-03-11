В Череповце на перекрестке перевернулась иномарка

Сегодня около 10:10 в Череповце на перекрестке с круговым движением улиц Раахе и Батюшкова произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 50-летний водитель ВАЗ-2112 не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Черри Тиго", за рулем которого находилась 47-летняя женщина. От удара "Черри Тиго" перевернулась на крышу, а ее водитель получила травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.