В Череповце на перекрестке перевернулась иномарка

11.03.2018 [Происшествия]

Сегодня около 10:10 в Череповце на перекрестке с круговым движением улиц Раахе и Батюшкова произошло ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 50-летний водитель ВАЗ-2112 не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Черри Тиго", за рулем которого находилась 47-летняя женщина. От удара "Черри Тиго" перевернулась на крышу, а ее водитель получила травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД
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