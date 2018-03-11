В Череповце 7-летний школьник провалился в канализационный колодец

Сотрудники следственного управления СК РФ по Вологодской области займутся доследственной проверкой по факту несчастного случая в Череповце.



Вечером 10 марта на улице Городецкой 7-летний школьник, гуляя с мамой и папой, провалился в канализационный колодец. Ребенка увезли домой, госпитализации не потребовалось, но мальчик испытал шок.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, выбраться из люка мальчику помог экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который в это время патрулировал Зашекснинский район. За помощью к ним обратилась мать ребенка. Она рассказала. что ее сын провалился в открытый люк, а ему на помощь бросился ее муж. Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, мужчина удерживал ребенка над водой, уцепившись ногами за стенки шахты. И мужчине, и мальчику помогли выбраться.

Бойцы Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшим, доставили их домой на патрульном автомобиле и сообщили об инциденте в экстренные службы.

- Проведение проверки поручено следственному отделу по г. Череповец СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах и причинах произошедшего, а также дать оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание этих территорий и обеспечение безопасности при эксплуатации коммунальной инфраструктуры, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.