В Череповце 7-летний школьник провалился в канализационный колодец

11.03.2018 [Происшествия]

Сотрудники следственного управления СК РФ по Вологодской области займутся доследственной проверкой по факту несчастного случая в Череповце.

Вечером 10 марта на улице Городецкой 7-летний школьник, гуляя с мамой и папой, провалился в канализационный колодец. Ребенка увезли домой, госпитализации не потребовалось, но мальчик испытал шок.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, выбраться из люка мальчику помог экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который в это время патрулировал Зашекснинский район. За помощью к ним обратилась мать ребенка. Она рассказала. что ее сын провалился в открытый люк, а ему на помощь бросился ее муж. Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, мужчина удерживал ребенка над водой, уцепившись ногами за стенки шахты. И мужчине, и мальчику помогли выбраться.

Бойцы Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшим, доставили их домой на патрульном автомобиле и сообщили об инциденте в экстренные службы.

- Проведение проверки поручено  следственному отделу по г. Череповец СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах и причинах произошедшего, а также дать оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание этих территорий и обеспечение безопасности при эксплуатации коммунальной инфраструктуры, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
Тэги: люки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом
Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину
Нюксенский и Великоустюгский районы может снова затопить во время половодья
«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике
Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз
В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира
В Вологде магазин "Плитка. Есть!" взял у клиентов деньги и оставил их без товара
В Вологде идут поиски двух пропавших 13-летних мальчиков
«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей
Пропавших в Вологде 13-летних мальчиков нашли в торговом центре на Пошехонском шоссе
10.03.2018 [БлогоVO]

Не спит градостроительная мафия

781
0
10.03.2018 [Происшествия]

В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира

3801
0
07.03.2018 [Экономика]

Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз

4012
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на перекрестке перевернулась иномарка
В Череповце 7-летний школьник провалился в канализационный колодец
Максим Цветков занял четвертое место в cмешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира
Череповецкая "Северсталь" вошла в восьмерку лучших команд Западной конференции КХЛ
Алексей Мордашов занял второе место в рейтинге российских миллиардеров 2018 года
«Вологда-Чеваката» одержала победу в 28 матчах Суперлиги 2
 
07.03.2018 [Общество]

«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике

4215
0
10.03.2018 [БлогоVO]

Кормление коня у Вечного огня

631
0
11.03.2018 [Обзор Прессы]

Моделист Валентин Поклад: «Двух одинаковых деревянных храмов не существует»

98
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика